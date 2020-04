Payden & Rygel Im gestirà un mandato obbligazionario di Fonchim

Payden & Rygel Im è stata selezionata per la gestione di un mandato obbligazionario sui Paesi emergenti da parte del Fondo Pensione Fonchim per un valore di circa 110 milioni di euro. Fonchim è il fondo pensione per i lavoratori dei settori della chimica e farmaceutica. Con questa aggiudicazione salgono a undici i mandati istituzionali gestiti per la clientela italiana dalla società di gestione indipendente americana specializzata in portafogli di reddito fisso.

"Siamo onorati di annoverare Fonchim tra i nostri clienti e ci rende particolarmente orgogliosi il fatto di essere il primo gestore in assoluto scelto da un fondo pensione negoziale in Italia per la gestione di un mandato specializzato sui paesi emergenti”, dice Nicolò Piotti, general manager di Payden & Rygel.

Il mandato di Fonchim si aggiunge a quelli che Payden & Rygel si è aggiudicata in seguito all'apertura della branch di Milano, avvenuta nella prima metà del 2018. "Riteniamo che la clientela istituzionale italiana ci esprima fiducia per aver dimostrato di essere sempre stati in grado di rispondere agli obiettivi dei clienti ed alle dinamiche di mercato", aggiunge Joan Payden, presidente e amministratore delegato della società di gestione.

Con 118 miliardi di dollari in asset attivi a livello mondiale, Payden & Rygel conta tra i propri clienti banche centrali, fondi pensione, assicurazioni, aziende, istituti di credito e fondazioni. La società è presente negli Stati Uniti a Los Angeles e Boston, in Europa a Londra e a Milano.