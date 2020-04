Zanon di Valgiurata eletto presidente di Banca Euromobiliare

Lucio Igino Zanon di Valgiurata è stato eletto presidente di Banca Euromobiliare (guppo Credem). Il cda dell'istituto specializzato nel private banking guidato dal direttore generale Matteo Benetti ha proceduto anche alla rincoferma del vicepresidente, Stefano Pilastri (in foto).

Cresce, quindi, il peso dell'istituto all'interno del gruppo di cui Zanon di Valgiurata è presidente, oltre a guidarne il consiglio di amministrazione dal 1985. Il manager è anche consigliere di Banca Euromobiliare dal 2002; attualmente ricopre nel gruppo diversi incarichi tra cui: presidente di Euromobiliare Advisory Sim e di Credemassicurazioni; vicepresidente di Credem Holding e di Credem Private Equity.

“Sono davvero onorato dell’incarico che mi è stato affidato”, commenta Lucio Igino Zanon di Valgiurata. “Banca Euromobiliare è una realtà prestigiosa ed ha una storica e radicata presenza nel mondo della finanza italiana con un ruolo molto importante all’interno del nostro gruppo".

E aggiunge: "Vorrei esprimere un ringraziamento particolare al professore Matteo Mattei Gentili che prima di me ha presieduto il Consiglio di Amministrazione della Banca per oltre 26 anni, accompagnandone la crescita con equilibrio e visione strategica. Sento una grande responsabilità ed il mio obiettivo sarà supportare le strategie di sviluppo dell’istituto all’interno di un mercato complesso ma stimolante come quello del private banking in cui vogliamo continuare ad essere protagonisti”.

Banca Euromobiliare gestisce e amministra masse per oltre 12 miliardi di euro (dati fine 2019) ed è attiva da 45 anni nella consulenza di alta gamma per imprenditori, investitori istituzionali, professionisti e clientela private. Ha sede a Milano ed è presente in tutta Italia con 34 tra filiali e centri finanziari e con 405 private banker e consulenti finanziari.