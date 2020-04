La strategia cinese per uscire dalle emergenze economica e sanitaria

I.

"L'attuale crisi sta rafforzando soprattutto i precedenti trend deflazionistici, la lenta crescita globale e la frammentazione della performance economica tra i vari paesi. La ribellione politica contro la globalizzazione continuerà in futuro ma riteniamo che la Cina possa trarre benefici da una serie di aspetti favorevoli che faranno uscire il paese più rafforzato dalla crisi in termini relativi". Didier Saint-Georges, membro del comitato strategico di investimento di Carmignac.

Dopo che le misure di lockdown avevano prodotto una storica contrazione dell’attività economica a febbraio, il mese successivo l'economia cinese ha iniziato a riprendersi lentamente, con velocità diverse tra i settori.

Gli investimenti nelle infrastrutture e nel settore immobiliare sembrano aver trainato la ripresa. Il fatto che in Cina il settore dei servizi abbia un minore impatto sul PIL rispetto alle economie sviluppate occidentali rappresenta un vantaggio in questo particolare momento storico.

Il minor numero di contagi e di vittime di Covid-19 in Cina, così come in Asia in generale, può essere attribuito, almeno in parte, al fatto che si tratta di paesi maggiormente preparati ad affrontare queste tipologie di crisi con una gestione efficiente delle misure di sicurezza.

La rilocalizzazione della produzione industriale verso gli Stati Uniti è iniziata già nel 2019 e la politica spinge per proseguire con questa tendenza. Tuttavia, dal punto di vista economico, le aziende occidentali non rinunceranno facilmente ai benefici apportati dalla produzione cinese. Soprattutto perché, in un contesto caratterizzato da una debole domanda da parte dei consumatori, le aziende occidentali vorranno preservare i margini attraverso catene di fornitura ottimizzate e l'accesso al mercato interno cinese è di per sé anche la principale giustificazione per la produzione locale. Il caso di Tesla è un buon esempio.

Pechino ha preferito la stabilità valutaria alla svalutazione competitiva. Il calo del turismo cinese all'estero sta supportando il saldo delle partite correnti, e lo stesso avviene in Europa e negli Stati Uniti, non incoraggiando quindi il deflusso di capitali. La Cina ha finora evitato di ricorrere al sostegno statale su larga scala. Utilizza infatti un approccio più mirato, anche se la PBoC ha incoraggiato le banche a intensificare i finanziamenti e la crescita del credito ha registrato una leggera ripresa negli ultimi tempi.

Anche se ovviamente è molto difficile prevedere con precisione i crediti inesigibili in particolare in un ambiente macro così peculiare, sembra che in questa fase il loro aumento dovrebbe essere modesto, in quanto una quota dominante (nell'ordine del 70%) dei prestiti delle banche cinesi è stata erogata in settori a basso rischio, in termini di sensibilità alle ricadute economiche del Coronavirus.

II.

"Il lockdown nella provincia di Hubei è durato 78 giorni, mentre nelle altre zone la produzione industriale si è gradualmente ripresa dopo circa 1 mese, per raggiungere l'80% della capacità il 52° giorno e il 90% il 69°. Nonostante il ritardo iniziale nella gestione della crisi di coronavirus, la Cina ha attuato severe misure di contenimento e ne ha visto gli effetti positivi". L'analisi di Haiyan Li-Abbé, analyst and fund manager di Carmignac.

L’effetto “first in, first out” ha permesso a Pechino di raggiungere quasi il 90% per la capacità produttiva e il 60% per la domanda. Da inizio anno ad oggi l’azionario cinese ha sovraperformato. Alcuni settori hanno addirittura registrato forti guadagni, come l'e-commerce, la consulenza medica online e i vaccini.

I motivi elencati di seguito spiegano la sovraperformance dell’azionario cinese: La valutazione dei titoli cinesi non è stata così elevata come quella degli altri indici globali, in particolare i titoli statunitensi scambiati a multipli storicamente elevati. Le misure di contenimento sono state molto severe e abbastanza efficienti (nonostante il ritardo iniziale) e il periodo di contenimento non è stato così lungo al di fuori dell’area di Hubei. La ripresa dell'attività economica è iniziata poco più di un mese dopo.

La Cina produce il 60% delle mascherine del mondo e la possibilità di avere a disposizione un numero sufficiente di mascherine ha permesso ai lavoratori di tornare al lavoro. La Banca centrale ha iniettato liquidità attraverso misure fiscali e tagli RRR (coefficienti di riserva obbligatoria), apportando anche una riduzione dei tassi. La domanda nell'economia è stata debole e il denaro è affluito nel mercato finanziario.

I settori della New Economy cinese sono stati dinamici e hanno ricevuto un impulso dopo l'epidemia: 5G, Cloud, Data Center, e-Commerce, istruzione online, consulenza medica online, vaccini, ecc. Continuiamo a preferire i nuovi settori dell’economia cinese grazie alle riforme strutturali degli ultimi 10-15 anni e all'accelerazione della spesa per gli investimenti nelle New Infra, ovvero infrastrutture digitali. I settori che beneficeranno di Covid-19 sono: healthcare, istruzione online, automazione, e-Commerce, Cloud, Data Center, sicurezza alimentare e Smart city.