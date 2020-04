Widiba potenzia i servizi per smartphone e approda su Google Home

Widiba punta tutto sui servizi online alla clientela per dare assistenza 24 ore su 24 in queste settimane di stallo per molte delle attività umane. Lo strumento è quello di una nuova app per smartphone ache presenta tre servizi per la gestione delle interazioni e delle conversazioni con la banca.

Nel rispetto della normativa PSD2, la nuova app include Io conto, un aggregatore di conti correnti che permette all’utente di visualizzare e integrare i conti di altre banche, attraverso delle Api. Sul sito e sulla nuova app sarà possibile visualizzare i movimenti effettuati con qualsiasi strumento di pagamento in proprio possesso e avere sottomano tutta la propria situazione finanziaria, tenendo sotto controllo le proprie spese ed entrate migliorando la gestione quotidiana dei propri soldi e risparmi.

A breve sarà introdotta anche la possibilità di effettuare bonifici addebitando uno qualsiasi dei propri conti collegati. Il tutto in massima sicurezza. "L’aggregatore dei conti correnti è solo un primo passo nell’open banking"; si legge nella nota dell'istituto. Importante, in questo contesto, l’educazione del cliente. A questo punta l’iniziativa Open Stories per divulgare, con un percorso educativo e un linguaggio semplice, cosa vuol dire open banking e il suo valore.

Widiba rivede anche la user experience basandola sul un modello conversazionale, esattamente come una chat. Immediatezza, semplificazione e gesti fatti senza “pensare”, l’operatività replica un’esperienza quotidiana attraverso una grafica più moderna, fluida, intuitiva e pratica che migliora l’interazione dell’utente. Le modalità Light e Dark permettono all’utente di visualizzare la loro interfaccia nei due modi, agevolando la vista spesso affaticata nelle ore serali e riducendo il consumo della batteria: prima app in Europa.

Widiba approda su un nuovo device, Google Home, consentendo di vivere la banca semplicemente parlando tra le mura di casa attraverso lo smart speaker. Da oggi, per consultare il saldo, i movimenti del conto corrente e delle carte prepagate e di credito, per caricare il cellulare e per conoscere tutte le promozioni in corso, sarà sufficiente schiarire la voce e pronunciare “Ok, Google. Parla con Widiba”. In pochi minuti basterà scaricare gratuitamente l’App Google Assistant sul proprio smartphone, seguire la procedura per collegare il proprio Account Widiba e parlare con la banca attraverso Google Home.

“Nella situazione straordinaria che stiamo vivendo, il nostro modello di banca ci ha consentito di servire i nostri clienti in piena operatività e in maniera naturale su tutti i servizi: dal banking al credito, alla consulenza finanziaria", commenta Marco Marazia (in foto), direttore generale della banca. "Abbiamo osservato volumi di utilizzo in costante aumento da parte dei nostri clienti e dei tanti nuovi che in questa fase ci hanno scelto. Per essere pronti a dare il nostro contributo alla fase di ripresa al fianco dei nostri clienti, restituendo valore, immediatezza e semplicità, abbiamo puntato ancora sull’innovazione. Il nostro impegno di sempre oggi è valido più che mai”.