Banca Progetto, in flessione gli utili dell'anno

L’assemblea ordinaria dei Soci di Banca Progetto ha approvato il bilancio di esercizio 2019.

, la banca digitale specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, riunitasi in data odierna,

I risultati finanziari del 2019 evidenziano un totale attivo di 1,2 miliardi di euro, con una perdita netta di 6,9 milioni e un Cet 1 Ratio del 16,6%, che si confrontano rispettivamente con un totale attivo di mezzo miliardo, una perdita netta di 13,8 milioni e un Cet 1 Ratio del 17,6% registrati alla fine del 2018. L’Assemblea ha inoltre approvato le politiche di remunerazione per l’esercizio 2020.

Nonostante il contesto difficile, arrivano segnali positivi dai risultati del primo trimestre. Il cda dell'istituto di credito digitale specializzato in servizi per le piccole e medie imprese italiane e clientela privata, ha approvato un totale attivo 1,4 miliardi e un utile netto superiore a 4 milioni.

Il risultato del primo trimestre conferma il percorso di crescita della banca che si rafforza ulteriormente nelle due attività core, la cessione del quinto e i finanziamenti alle piccole e medie imprese, grazie alle iniziative commerciali e di potenziamento dei processi posti in essere nello scorso esercizio. Il cda ha anche approvato l’estensione dell’operatività di raccolta da clientela retail, tramite conti di deposito, sui mercati di Spagna e Olanda che inizierà nel mese di maggio.