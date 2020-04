Deutsche Bank, utili in calo nel primo trimestre

23 milioni di euro. Ecco quanto manca all'appello sotto la voce degli utili nel bilancio del primo trimestre di Deutsche Bank. L'istituto di credito aveva messo a preventivo utili totali per 62 milioni ma il riisultato consuntivo si è fermato a 43. La causa è sempre lei: la pandemia di Covid-19.

Gli accantonamenti per la copertura delle potenziali insolvenze dei clienti della banca ammontano, come riporta Adnkronos, a 506 milioni di euro. Metà di questa somma ovuta proprio alla crisi sanitaria. "Nella crisi attuale, siamo stati in grado di presentare cifre solide e abbiamo mostrato una forte performance nel supportare i nostri clienti in tutti i nostri core business", ha detto l'amministratore delegato, Christian Sewing.

