Fineco Am automatizza il suo sistema di finanza comportamentale

Mai come in questo momento la finanza comportamentale si sta dimostrando un alleato prezioso per affrontare i timori che gli investitori hanno nei confronti di un mercato esposto all'alta volatilità. Per questo motivo Fineco Am, società irlandese di gestione del risparmio controllata da FinecoBank, lancia Fam Target Boost, un prodotto per l'automazione dei principi di finanza comportamentale, accompagnando gradualmente i risparmiatori verso i loro obiettivi di investimento.

"Fam Target Boost rappresenta l’evoluzione di un concetto già espresso con Fam Target"; spiega la nota stampa. In entrambi i casi la liquidità viene investita inizialmente in uno strumento a breve termine e bassa volatilità: in un arco di cinque anni viene quindi gradualmente impiegata verso un fondo “target” diversificato e scelto dal risparmiatore tra tre diverse soluzioni di Fineco Am. Il decumulo riduce in questo modo i rischi legati alla scelta del momento giusto in cui investire, proponendosi come soluzione ideale per gli investitori più cauti.

Il decumulo di Fam Target Boost viene potenziato automatizzando i principi di finanza comportamentale: la percentuale investita verso il mercato azionario viene calibrata mese per mese in base al livello dei prezzi, valutato con un algoritmo che prende in considerazione diversi indicatori.

Un modello quantitativo costruito su una serie storica di 20 anni e testato su una differente serie di 50 anni, che permette di costruire nella maniera sempre più razionale le posizioni in portafoglio, mantenendo l’ottica di investimento di lungo termine.

“Nelle fasi di forte volatilità, come quella attuale, la componente emotiva influenza negativamente le scelte degli investitori, intrappolati tra l’ansia di subire perdite importanti e la presunzione di saper battere il mercato nel brevissimo periodo", ha commentato Fabio Melisso (in foto), ceo di Fineco Asset Management.

"Abbiamo creato Fam Target Boost con l’obiettivo di cogliere le opportunità anche in fasi di correzione, mantenendo un approccio razionale e disciplinato agli investimenti nel giusto orizzonte temporale", conclude Melisso. “In questa soluzione, la tecnologia diventa un alleato fondamentale a supporto del cliente soprattutto nelle fasi di mercato più difficili”.