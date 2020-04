Admiral, Moretti è il nuovo head of international insurance

Costantino Moretti è il nuovo head of international insurance del gruppo Admiral. Dal 2016 amministratore delegato di ConTe.it, Moretti avrà la responsabilità del mercato europeo (Italia, Spagna e Francia) e degli Stati Uniti.

Il manager, romano, 43 anni, nel 2008 ha seguito la nascita della compagnia assicurativa di auto e moto del gruppo, accompagnandone l’ingresso nel mercato e diventandone nel 2012 executive director e nel 2016 ad. Con il ruolo di responsabile delle assicurazioni internazionali di Admiral, Moretti subentrerà a Milena Mondini (in foto) che a fine anno andrà a sostituire David Stevens alla guida del gigante assicurativo britannico.

“In queste settimane di selezione ho avuto modo di raccontare la mia visione sul ruolo delle assicurazioni internazionali nel processo di crescita del cruppo Admiral”, commenta Moretti. “La priorità dei business internazionali del gruppo è di continuare a crescere e consolidare la loro posizione nei vari mercati di riferimento. La sinergia di esperienze e conoscenze sarà uno dei fattori di successo, nel rispetto delle peculiarità dei differenti paesi e delle differenti culture. In questo contesto sarò felice di portare il mio contributo con spirito collaborativo e orientamento ai risultati”.

“A breve comunicheremo il nome del mio successore che avrà tutto il mio sostegno e la mia vicinanza per continuare a garantire a ConTe.it quella crescita e quell’ambizione che l’ha contraddistinta in questi anni”, ha aggiunto il nuovo head of international insurance. “Ho visto nascere ConTe.it e contribuito a scrivere una storia di grande successo. Ringrazio tutta la grande famiglia di ConTe.it per questi anni insieme e vorrei rassicurarli che la mia priorità resterà quella di dare continuità e sicurezza al nostro business”.