"Il recente calo del petrolio ha fatto sì che il mercato prezzasse un abbassamento dei tassi d'inflazione di pareggio a 10 anni. I tassi di break-even a 10 anni, come indicato dai Tips, sono tornati sotto l'1% (essendo recentemente rimbalzati da un minimo di circa lo 0,5%)". L'analisi di Adrian Owens, investment director obbligazioni e valute di Gam Investments.

Gli investitori stanno anticipando un abbassamento dell’inflazione nei prossimi mesi, ma timori a più lungo termine su come le autorità affronteranno i livelli di indebitamento sempre crescenti hanno portato ad aspettative di inflazione più elevate lungo la curva. Lo spread tra l’inflazione di pareggio a 5 e 30 anni si è ampliato da meno di 20 punti base prima della crisi a circa 85 punti base.

La corona norvegese si è indebolita a seguito dei recenti cali dei prezzi del petrolio, ma ci sono segnali che la sua sensibilità al petrolio stia diminuendo. Al momento in cui scriviamo, il cambio EUR/NOK negozia a livelli simili a quelli dell'inizio del mese, nonostante ulteriori cali del petrolio.

Il Messico è stato colpito dal crollo del petrolio e, insieme a Pemex, da un declassamento del credito da parte di Moody's. Detto questo, il downgrade era ampiamente atteso e con le obbligazioni a 30 anni che trattano al di sopra dell'8% e i tassi di interesse a breve termine che probabilmente saranno tagliati, riteniamo che l’esposizione a obbligazioni senza copertura rimanga un investimento interessante.

In conclusione, l’obbligazionario canadese ha sottoperformato molti mercati, in particolare il Regno Unito; tuttavia, il Canada sta affrontando molte difficoltà, in particolare il crollo dei prezzi del petrolio e consumatori sovraindebitati. Con il peggioramento delle prospettive economiche, riteniamo che il mercato obbligazionario sia relativamente attraente.