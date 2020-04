Bnp lancia una gamma di certificate memory cash collect su azioni

Bnp Paribas emette una nuova serie di certificate memory cash collect su azioni con durata biennale. La nuova emissione offre premi potenziali con effetto memoria a cadenza trimestrale, pari ad un rendimento compreso tra l’1,2% (4,8% annuo) e il 5,5% (22% annuo) e, a scadenza, protezione del capitale nominale in caso di ribassi dell’azione sottostante fino al 30%.

I nuovi memory cash collect, con sottostante azioni di primarie società quotate italiane ed europee, consentono di ottenere premi con effetto memorianelle date di valutazione trimestrali anche nel caso in cui l’azione sottostante abbia perso terreno, ma la sua quotazione sia superiore o pari al livello barriera. A partire dal sesto mese di vita, il certificate scade anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100 euro per certificate) qualora nelle date di valutazione trimestrali il sottostante quoti a un valore pari o superiore al valore iniziale.

Invece, nel caso in cui il sottostante quoti ad un valore inferiore al livello barriera, il Certificate continua la sua vita e non paga il premio. Tuttavia, grazie all’effetto memoria, se a una delle date di valutazione successive il sottostante quota a un valore uguale o superiore al livello barriera, il Certificate paga un premio cumulativo che comprende tutti i premi non pagati nelle precedenti date di valutazione intermedie.

Se il certificate arriva a scadenza (14 aprile 2022) si prospettano due possibili scenari: se il sottostante quota a un livello pari o superiore al livello barriera, il Certi­ficate rimborsa il valore nominale più gli eventuali premi non pagati precedentemente (effetto memoria); viceversa, se il sottostante quota a un livello inferiore al livello barriera, il Certi­ficate paga un importo commisurato alla performance negativa del sottostante con conseguente perdita sul capitale nominale.

Ad esempio, il memory cash collect su Air France-KLM (ISIN: NL0014609018) paga un premio trimestrale del 5,5% (22% annuo) ad ogni data di valutazione intermedia in cui il valore del sottostante è maggiore o uguale al livello barriera (3,724€). Inoltre, a partire dal sesto mese, nel caso in cui in una delle date di valutazione trimestrali Air France-KLM quoti ad un valore uguale o superiore al valore iniziale (5,32 euro), il Certificate scade anticipatamente e, oltre al pagamento del premio, rimborsa anche il valore nominale (100ì).

In particolare Bnp Paribas ha lanciato 11 Memory Cash Collect aventi come sottostanti le seguenti azioni: Intesa Sanpaolo (ISIN: NL0014608937), UniCredit (ISIN: NL0014608945), Fiat Chrysler Automobiles (ISIN: NL0014608952), STMicroelectronics (ISIN: NL0014608960), Tenaris (ISIN: NL0014608978), Assicurazioni Generali (ISIN: NL0014608986), Société Générale (ISIN: NL0014608994), Wirecard (ISIN: NL0014609000), Air France-KLM (ISIN: NL0014609018), Peugeot(ISIN: NL0014609026), Deutsche Lufthansa (ISIN: NL0014609034).

“In un momento come quello attuale, caratterizzato da alta volatilità e incertezza, prodotti come i Memory Cash Collect sono strumenti particolarmente interessanti per gli investitori alla ricerca di rendimento che vogliono esporsi sul mercato azionario con un orizzonte temporale di medio periodo", commenta Luca Comunian, head of distribution marketing & communication – gobal markets di Bnp Paribas, "beneficiando al contempo di una protezione del capitale nominale anche in caso di moderati ribassi del sottostante grazie alle barriere di protezione poste a scadenza del prodotto. Inoltre, rappresentano un valido strumento per accrescere la diversificazione di portafoglio”.