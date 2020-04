Lloyds fa i conti con un calo degli utili del 60%

Non si salva neanche Lloyds dal calo generalizzato degli utili trimestrali del settore bancario. L'istituto britannico registra infatti una riduzione del 60% rispetto ai dati di fine 2019, assestandosi sui 480 milioni di sterline (550 milioni di euro) "a seguito dell'impatto della pandemia Covid-19, che ha innescato accantonamenti per inadempimento del 420%", si legge nella nota stampa ripresa da Adnkronos. In particolare, la banca britannica ha ipotizzato nel primo trimestre un impatto negativo per 1.430 milioni di sterline (1.637 milioni di euro) rispetto ai 275 milioni di sterline (315 milioni di euro) stanziati nello stesso periodo del 2019.

L'utile netto tra gennaio e marzo 2020 è stato di 3.952 milioni di sterline (4.526 milioni di euro), inferiore del 10,6% rispetto all'anno precedente, dopo che il margine di interesse è sceso del 4,2% a 2.950 milioni di sterline (3.379 milioni di euro). Alla fine del primo trimestre, il core capital ratio del gruppo bancario Lloyds CET1 è pari al 14,2%, quattro decimi di punto in più rispetto al 13,8% registrato alla fine del 2019.

"Saremo messi alla prova nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, ma ho grande fiducia nella resilienza del nostro modello di business, la forza del nostro bilancio e, soprattutto, la professionalità e la dedizione del nostro personale", ha dichiarato António Horta-Osório, ceo della banca britannica. "Le prospettive economiche sono chiaramente difficili e incerte, e gli sviluppi a lungo termine dipenderanno dalla gravità e dalla durata della pandemia e dall'impatto palliativo delle misure governative", ha aggiunto.