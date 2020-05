Assonova: Basta con la falcidia dei bancari

L’occasione del primo maggio, la festa delle lavoratrici e dei lavoratori, non può in questo momento che riportarci al piano di efficientamento e riorganizzazione varato dai commissari straordinari della Banca Popolare di Bari proprio in questi giorni. Si prospetta un taglio lineare della forza lavoro senza pietà: 900 licenziamenti ipotizzati su 2600 lavoratrici e lavoratori, e la chiusura di 94 filiali, praticamente una su tre. C’è da augurarsi che questo sia l’ultimo scandalo ban- cario degli ultimi anni; per le sole banche venete sono stati persi 5.000 posti di lavoro su circa 11.000.

Che cosa ha accomunato il logorio di queste banche sino a deteriorarsi e, per alcune, arrivare alla liquidazione? Uomini soli al comando, con- tornati da yes man, che si sono comprati chiunque loro servisse tramite assunzioni ed erogazioni liberali. Alla magistratura il compito di stabilire quanto il tutto fosse lecito. Ma non solo.

Pressioni commerciali asfissianti ed esasperate sino alla minaccia del licenziamento per far vendere alcuni prodotti, azioni proprie e obbligazioni in primis, in maniera indiscriminata e spesso al target sbagliato e al più debole.

Abi e organizzazioni sindacali nel 2017 hanno firmato un importante accordo sulle politiche commerciali, sicuramente frutto di queste tragedie, con norme molto stringenti e recepite nel contratto collettivo nazionale di lavoro con il rinnovo dello scorso dicembre.

Tuttavia, quell’accordo non potrebbe bastare. Negli scandali degli scorsi anni e in quelli di questi mesi è stata drammaticamente chiara l’erosione dell’etica, ossia la vendita indiscriminata di prodotti in maniera disonesta. La disonestà si pone al confine tra lecito e illecito, in una zona grigia in cui regnano costrizione e minacce, con la conseguenza drammatica che tutto appare tollerato: da trasgressioni di lieve entità, apparentemente innocue, ma che quando non arginate all’origine aumentano e si aggravano.

La prassi di riferimento Uni-Pdr 41.2018 (Gestione dell’integrità professionale degli intermediari finanziari), approvata un paio di anni fa, di cui Assonova è project leader, consente alla nostra organizzazione di erogare il percorso formativo "Lo sviluppo del ragionamento etico".

Dicevamo dell’accordo sulle politiche commerciali e c’è da porsi un interrogativo: le norme ancorché importanti e indispensabili bastano? Forse no. Non bastano perché il rispetto delle regole implica una individuale, personale ‘cultura dell’integrità’, ossia vivere ogni giorno in comu- nione con la nostra coscienza. Applicare le norme e soprattutto i valori nell’attività lavorativa significa non solo fare le cose giuste ma farle nel modo corretto anche quando non si è sotto i riflettori né giudicati da qualcuno. Serve, insomma, un approccio basato sì sulle norme ma soprattutto sui valori.

In altre parole applicare la regola d’oro sancita dalla dichiarazione universale dei diritti umani (fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te). Questo dovrebbe essere lo spirito guida del consulente finanziario del futuro sia in banca sia fuori. Una traietto- ria che blinderebbe questa professione rispetto ai tentativi di sostituzione con com- puter e algoritmi.

