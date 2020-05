Consob su Cura Italia, arrivano i chiarimenti sulle nuove regole per le assemblee di bilancio

Piena libertà di scelta per il rappresentante designato e via libera alla sua partecipazione virtuale, ma stop alla presentazione di delibere in assemblea. Con l’entrata in vigore della versione definitiva della disciplina prevista dal Cura Italia, si assesta il nuovo sistema per lo svolgimento delle assemblee di bilancio e da Consob arriva una serie importante di chiarimenti applicativi.

Detto che il tempo utile per lo svolgimento slitta a fine giugno per la prima convocazione, ma può arrivare sino a tutto luglio per la seconda, e che la modalità di svolgimento vedrà il rappresentante designato, figura già prevista dal Tuf, come soggetto chiave per la partecipazione degli azionisti, da Consob si sottolinea come la società nella scelta ha libertà di manovra.

Potrà infatti scegliere un dipendente, esemplifica Consob, oppure un componente degli organi sociali o anche figure esterne alla società. A dovere restare ferma però è l’indicazione di conflitti d’interesse.

Quanto alle modalità di partecipazione del rappresentante designato, Consob osserva che non ci sono ostacoli alla possibilità di utilizzo di mezzi di telecomunicazione, si tratta di una modalità con la quale provare la coesistenza tra il diritto degli azionisti alla partecipazione al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria.

L'Authority del governatore Paolo Savona si sofferma ancora sul divieto di presentazione di proposte di delibera, sia direttamente in sede assembleare sia attraverso lo stesso rappresentante designato. A monte c’è la disciplina del Tuf che da una parte prevede espressamente il conferimento al rappresentante di deleghe di voto ma, dall’altra, esclude che gli possano essere trasmesse proposte sulle materie all’ordine del giorno.

Allora anche nel periodo di emergenza da Covid-19 "non risulta possibile che un socio porti in assemblea tramite lo stesso rappresentante designato proposte di delibera su materie all’ordine del giorno, senza che nessun altro socio, al di fuori dello stesso proponente, possa esprimere il proprio voto su tali proposte, non essendo le stesse previamente rese note".

Per corroborare questa conclusione, Consob ricorda che, in caso di impossibilità alla partecipazione fisica dei soci all’assemblea, è necessario che tutte le proposte di delibera siano rese note ai soci prima dello svolgimento dell’assemblea, in tempo utile per l’espressione del diritto di voto attraverso delega al rappresentante. Le società, conclude Consob, possono dunque prevedere nell’avviso di convocazione un termine adeguato per la presentazione di proposte individuali di delibera da parte dei titolari di diritto di voto, da pubblicare sul sito internet della società.