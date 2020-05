Consob torna a chiedere il blocco del clone abusivo di Gam

Consob oscura 5 nuovi siti web che presentano offerte di servizi finanziari non in regola con le autorizzazioni previste dalla normativa italiana. Si tratta di Sigma Consulting Limited e Solt Corp Ltd (sito internet www.firstcapital.fm); Itistocks Brokers (sito internet https://itistocksbrokers.com); Gam Group Ltd (sito internet www.marketsfx.org); clone della società di gestione di fondi elvetica di cui Consob aveva già richiesto l'oscuramento lo scorso dicembre; Elit Property Vision Ltd (sito internet https://global-banco.com); Platin-fx Ltd (sito internet www.platin-fx.com).

Sale, così, a 194 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019. Proseguono anche le segnalazioni provenienti dalle autorità di vigilanza omologhe dell'organismo guidato da Paolo Savona che operano in altri paesi Ue e extracomunitari.

Le segnalazioni di Fca (Uk). Qualion Finance (www.qualion.co.uk, www.qfprivate.com) con sedi dichiarate a Zurigo e New York, clone della società autorizzata Qualion Finance (www.qualion.eu) con sede a Lussemburgo, già segnalata dalla Cssf (v. "Consob Informa" n. 8/2020); Hsbc Invest Direct / Hsbc InvestDirect (e-mail: InvestDirect@europe.com, davidbrown@investdirectuk.com) clone della società autorizzata HSBC Private Bank (Uk) Limited (www.hsbcprivatebank.com) con sede a Londra.

Dal Lussemburgo, Cssf segnala GoldenCfd Broker Firma con sede dichiarata in Lussemburgo. La polacca Knf segnala Prbs Gestion Group, Llc con sede dichiarata a Saint Vincent and the Grenadines. Amf (Quebec) lancia l'allerta su Crestview Exploration Inc.

L'autorità di vigilanza del Quebec mette in guardia i risparmiatori da missive contenenti riferimenti alla predetta società ed al possibile aumento dei profitti azionari della medesima dovuti alla recessione causata dagli effetti del Coronavirus. infine, Fma (Nuova Zelanda) segnala Access Finance Limited (www.accessfinancenz.com).