I ministeri vigilanti, Economia e Lavoro, avrebbero finalmente deciso e di concerto: l’Enasarco deve votare senza indugi per il rinnovo dei vertici. Cioè nella seconda decade di maggio. E la comunicazione sarebbe già pervenuta ai vertici della Fondazione. Con l’indicazione di recepirla in una riunione immediata, già questa settimana.

Le fonti ufficiali ancora non si sbottonano ma sono queste le indiscrezioni di ottima fonte raccolte da Investire. Alla fine, dunque – e nonostante le tante priorità imposte dall’emergenza in atto – la “melina” elettorale scelta dalla maggioranza del consiglio d’amministrazione dell’Enasarco sarebbe stata neutralizzata dal governo, sia pure in una forma ancora rispettosa dell’ autodeterminazione dell’ente, cioè come indicazione direttiva e non con l’alternativa disponibile istituzionalmente, ovvero il commissariamento.

Al vertice uscente di Enasarco la palla, da giocare ovviamente senza indugi, e cioè già questa settimana, di indire le elezioni dalla prima data tecnicamente raggiungibile, archiviando il goffo tentativo di rinviarle a “dopo la fine dell’emergenza”. Sullo sfondo l’ipotesi per ora congelata di commissariare ad acta la fondazione.

E’ verosimile che l’attuale maggioranza Enasarco – graniticamente imbullonata all’idea di protrarre al massimo lo status quo approfittando del virus - disattenda nuovamente l’indicazione che arriva da entrambi i ministeri vigilanti? Nel bailamme della legislazione e soprattutto della prassi amministrativistica italiana nulla è impossibile, quando si tratta di trovare garbugli e pretesti giuridici per non fare qualcosa: basta saper scavare nei cumuli di leggi, leggine e regolamenti e il pretesto si trova sempre. Ma quando la cavillosità sconfina nel pretestuoso, comporta prezzi politici salatissimi.