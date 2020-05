Terremoto greggio, tra tagli ai dividendi e bilanci statali in bilico

Questa sarà la settimana delle reazioni dei mercati alla decisione di Shell di ridurre del 66% il dividendo sugli utili di quest'anno. Non accadeva dal Secondo Dopoguerra che la Royal Dutch Shell mettesse mano ai propri dividendi. Anzi. L'anno scorso la compagnia petrolifera aveva distribuito utili per 15 miliardi dollari (47 centesimi per azione per ogni trimestre nel 201). Oggi, davanti al dimezzamento degli utili nei primi tre mesi di quest'anno, sceglie di tagliare le cedole trimestrali 2020 di due terzi a 16 centesimi di dollari per azione.

Shell ha spiegato che la riduzione punta a risparmiare circa 10 miliardi di dollari per fronteggiare la crisi del prezzo al barile e della domanda globale di greggio causate dalla pandemia di Covid-19.

La decisione rappresenta una inversione a U da parte della comagnia che prima della crisi attuale aveva espresso l'intenzione di aumentare i pagamenti agli investitori attraverso dividendi e riacquisti di azioni per 125 miliardi di dollari tra il 2021 e il 2025. Acqua passata. Quest'anno la società procederà anche alla riduzione delle spese in conto capitale a 20 miliardi di dollari rispetto al precedente obiettivo dei 25 miliardi. Annunciato, inoltre, un taglio da 3 miliardi a 4 dei costi operativi.

"Considerato il rischio di un prolungato periodo di incertezza economica, prezzi delle materie prime più deboli, maggiore volatilità e prospettive incerte sulla domanda, il consiglio ritiene che mantenere l'attuale livello di distribuzione degli azionisti non sia prudente", ha dichiarato il presidente di Shell, Chad Holliday (in foto), parlando ai giornalisti.

Si tratta della prima delle cinque "Oil Majors" a prendere una decisione di questo tipo. Almeno per il momento: Total e Chevron non hanno ancora pubblicato i risultati del primo trimestre, mentre Bp (acquisita nel 2016) ed Exxon Mobil hanno dichiarato che non varieranno i dividendi.

Oggi interviene Goldman Sachs che, invece, ritiene che la mossa di Shell sarà probabilmente seguita dagli altri gruppi europei, anche se con tagli più moderati. La banca Usa come riporta Adkronos, ritiene che una maggiore flessibilità finanziaria derivante da dividendi più bassi possa portare a nuove fusioni e acquisizioni, in particolare nel settore delle energie rinnovabili e delle energie a basse emissioni di carbonio.

Le novità sul fronte dell'oro nero non finiscono qui. Arriva il rating di Moody's sull'Arabia Suadita, forse il primo paese produttore di greggio. Il giudizio resta positivo, A1, ma l'outlook passa da stabile a negativo. Le prospettive negative riflettono un aumento dei rischi al ribasso per i conti pubblici del paese legati al forte shock sulla domanda e sui prezzi globali del petrolio innescati dalla pandemia di Coronavirus. L'agenzia resta in attesa di capire come verranno coperti i buchi di bilancio ccreati dall eminori entrate derivanti dall'industria petrolifera.

Per l'Arabia Saudita, lo shock si trasmette principalmente attraverso la perdita di entrate e esportazioni anche se i conti pubblici erano ancora indeboliti dal precedente shock dei prezzi del petrolio nella crisi 2015-2016, nonostante alcuni recenti miglioramenti nell'esecuzione del bilancio: queste tensioni sulla principale fonte di entrate per Riad - continua l'agenia - lascia il profilo creditiziodel debito saudita esposto all'ulteriore prolungato periodo di bassi prezzi del petrolio stimolato dalla pandemia.

Il rating A1 dell'Arabia Saudita è supportato dal bilancio statale relativamente robusto, seppure in peggioramento, sostenuto da un livello di debito ancora moderato e da consistenti riserve di liquidità fiscali ed esterne. La vulnerabilità alle diminuzioni del prezzo del petrolio è bilanciata dalle enormi riserve di idrocarburi del regno e dai bassi costi di estrazione, che supportano la resilienza economica anche in un contesto di bassi prezzi del petrolio.