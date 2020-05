Ubs Am lancia il primo Etf su bond governativi cinesi in yuan

L’azionario cinese è da tempo sotto i riflettori degli investitori di tutto il mondo. Meno esplorato è, invece, il mercato obbligazionario di questo Paese, che ha già raggiunto dimensioni molto ragguardevoli. Le emissioni in Yuan (CNY), infatti, rappresentano oggi il quarto mercato obbligazionario del mondo, dopo quello statunitense, europeo e giapponese.

Per cogliere le opportunità di rendimento e di diversificazione offerte dall’obbligazionario cinese, Ubs Am lancia in Italia l’Ubs Etf – J.P. Morgan CNY China Government 1–10 Year Bond Ucits Etf, il primo Etf che consente di prendere posizione sull’obbligazionario governativo cinese in yuan focalizzandosi su uno specifico tratto della curva dei rendimenti, 1-10 anni, cioè quello maggiormente utilizzato da investitori professionali come fund selector e fund manager.

Inoltre, il nuovo Etf offre la possibilità di prendere posizione su un universo di investimento che include non solo i bond governativi, ma anche quelli emessi dalle tre banche di interesse nazionale cinesi controllate dal governo (le Policy Bank): Agricultural Development Bank of China (ADBC), China Development Bank (CDB), ed Export-Import Bank of China (Chexim).

Il nuovo fondo indicizzato, quotato su Borsa Italiana dal 30 aprile 2020, mira a replicare la performance dell’indice J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1–10 Year Index (Total Return). Per essere presi in considerazione dall’indice, i titoli devono essere quotati sul mercato interbancario cinese e andare a scadenza entro i successivi 10 anni.

Per i bond sovrani, emessi dal governo cinese, è previsto un lotto minimo pari a 1 miliardo di dollari, mentre relativamente a quelli delle policy bank cinesi, questo limite scende a circa $400 milioni. Per offrire maggiore diversificazione, l’indice prevede un cap al peso massimo delle emissioni di ognuna delle tre policy bank, fissato al 20%.

“Ubs Am è stata recentemente confermata come il migliore gestore patrimoniale in Cina, davanti ad altri player europei e americani", commenta Francesco Branda (in foto), head of passive & Etf specialist sales Italy. "La Cina fa parte del DNA del gruppo e per questo abbiamo deciso di utilizzare le nostre competenze per emettere un nuovo Etf che consente di esporsi a uno dei più importanti mercati obbligazionari del mondo".

L’esclusione delle scadenze più lunghe migliora sostanzialmente la liquidità del portafoglio complessivo, mentre l’inclusione dei bond delle Policy Bank ne aumenta il rendimento. La recente volatilità del mercato ha aumentato l’appetito degli investitori per le obbligazioni governative che hanno mostrato una maggiore resilienza, come ad esempio le obbligazioni governative cinesi", aggiunge il responsabile degli Etf della società. "Questa nuova quotazione rappresenta un ulteriore esempio della capacità di Ubs Am di costruire soluzioni altamente distintive nel campo fixed income, di una profonda conoscenza del mercato cinese e dell’impegno ad investire in nuove soluzioni da offrire ai nostri clienti anche in tempi dominati da forte incertezza”.