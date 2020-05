Ambienta sgr lancia un fondo absolute return sulla sostenibilità

Ambienta Sgr, asset manager europeo focalizzato sulla sostenibilità e leader nell'applicazione dei trend di sostenibilità ambientale al private equity, annuncia il lancio del suo primo fondo absolute return, Ambienta X Alpha, il primo fondo long/short al mondo interamente incentrato sulla sostenibilità ambientale.

Ambienta X Alpha si concentrerà principalmente sui mercati europei e statunitensi assumendo posizioni generatrici di alpha sia long che short. Il fondo adotterà una strategia di investimento basata su posizioni long su quelle società che presentano forti vantaggi competitivi e sono pronte a capitalizzare sui megatrend della sostenibilità.

Con il medesimo approccio tematico, la strategia assumerà posizioni short su società deboli anche perché minacciate dai trend ambientali,ovvero su società sopravvalutate per dubbi meriti ambientali.

Sin dalla sua nascita, nel 2007, Ambienta si è distinta per la capacità di applicare in modo innovativo i concetti di sostenibilità ambientale al settore dell’asset management.

In particolare Ambienta vanta una definizione ed un approccio olistico e sistematico al tema della sostenibilità, che viene intesa come un elemento trasversale ai diversi settori e che supera la concezione limitante e limitata che per un decennio ha spinto a concentrare gli investimenti ambientali solo in ambiti circoscritti quali le emissioni di gas inquinanti o la transizione energetica. Questo approccio consente ad Ambienta di analizzare l’economia nel suo complesso, potendo contare su un universo investibile composto da migliaia di aziende per le quali la sostenibilità è un vantaggio competitivo o, al contrario, una minacciaesistenziale.

Applicare tale approccio sistematico ai mercati azionari è un passo naturale per Ambienta che rafforzerà ulteriormente la sua leadership in questo campo. Il team Ambienta dedicato alla sostenibilità e alla strategia, guidato da Fabio Ranghino, ha sviluppato un sistema di valutazione della sostenibilità ambientale proprietario e strutturato su tre livelli, progettato specificamente per i mercati azionari, come già fatto in precedenza con la metodologia proprietaria EIA (Environmental ImpactAnalysis) per il private equity. Questo sistema di valutazione consentirà agli investitori di monitorare costantemente la propria esposizione al tema della sostenibilità.

Ambienta X Alpha è gestito da un team guidato da Fabio Pecce, cio di Ambienta X, fund manager con 20 anni di conoscenza del mercato euna comprovata esperienza nella gestione di questa tipologia di strategie. Fabio è affiancato da Andrew Benson, Joel Bird, Francesco Cavallo e Rob Moore, un team di professionisti di talento, esperti in investimenti, gestione del rischio ed operations, proveniente da primarie organizzazioni. Il team è basato a Londra.

I fondi di Ambienta X saranno rivolti a investitori istituzionali e privati. In ambito istituzionale, Ambienta X Alpha è stata inizialmente offerta solo agli investitori che hanno storicamente sostenuto i fondi di private equity di Ambienta. Ambienta ha inoltre lanciato un veicolo in collaborazione con Banca Generali, BG Alpha Green, dedicato ai clienti privati di Banca Generali.

“La sostenibilità sta rivoluzionando l’intera economia e modificando il posizionamento competitivo di aziende private e pubbliche in ogni settore ed in ogni area geografica", spiega Nino Tronchetti Provera (in foto), managing partner e fondatore di Ambienta. "Pertanto, gli investimenti sostenibili non sono solo la cosagiusta da fare, ma rappresentano anche una lungimirante e solida scelta di business. Grazie alla combinazione delle nostre competenze in materia di trendambientali con un team composto da alcuni dei migliori professionisti del settore in Europa, sono certo che Ambienta X confermerà la capacità unica di Ambienta di assicurare risultati finanziari eccellenti e basati su fattori ambientali solidi e misurabili.”

“Siamo entusiasti di unirci ad Ambienta per avviare la divisione dedicata ai mercati e lanciare X Alpha, un prodotto unico che sfrutta un know-how senza pari negli investimenti ambientali", aggiunge Fabio Pecce. "Spinti dallo stesso spirito imprenditoriale e innovativo della società, siamo pronti a lavorare con l’obiettivo imprescindibile volto alla creazione di valore per i nostri investitori”.