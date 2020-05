Cazzola: "In pensione a 68 anni, ma davvero"

L’emergenza sanitaria ha messo una pesante ipoteca sull’e- conomia italiana: in un contesto così complesso, quale sarà il futuro del sistema pensionistico? Ne abbiamo parlato con Giuliano Cazzola, economista e esperto di previdenza.

Le forme complementari devono difendere i loro capitali (167 miliardi) dagli statalisti che li vorrebbero per finanziare la ripresa

Qual è al momento la situazione e quali le prospettive per il sistema previdenziale?

È molto difficile capire che cosa potrà succedere. Questi 50 giorni di quarantena hanno messo in crisi l’economia. Il Def prevede un crollo del Pil dell’8%.

Le valutazioni compiute in precedenza indicavano un’incidenza della spesa pensionistica sul Pil intorno al 16% in conseguenza dei provvedimenti adottati dal governo giallo-verde: quota 100 in vigore fino a tutto il 2021e il blocco del trattamento di anzianità ordinario a 42 anni e 10 mesi per gli uomini (e un anno in meno per le donne) fino a tutto il 2026.

Adesso, con il crollo del Pil al denominatore, l’incidenza della spesa è destinata a sa- lire molto in alto. C’è da presumere poi che come è avvenuto in altre crisi assai meno gravi di questa la spesa pensionisti- ca venga usata come ammortizzatore sociale, favorendo i prepensionamenti ben più di quanto sia stato fatto finora. Insomma, se fossi in Pasquale Tridico riunirei il consiglio di amministrazione dell’Inps a Lourdes. Anche se non è il cda a fare le leggi.

Con l’occupazione destinata a ridursi, qual è la sostenibilità possibile a livello previdenziale?

È evidente che diminuiranno le entrate contributive che già non bastavano a finanziare il sistema: una parte notevole, circa la metà, dei trasferimenti dello Stato, 110 miliardi in tutto, finanziava i cosiddetti oneri pensionistici che hanno un profilo assistenziale (integrazione al minimo, assegni sociali, trattamenti per l’invalidità civile). Inoltre nel bilancio unitario dell’Inps prenderanno maggior spazio gli ammortizzatori sociali a salvaguardia dell’occupazione e del reddito (Cig, Naspi): prestazioni per le quali c’è un contributo straor- dinario da parte dello Stato e della stessa Ue con il Sure.

In dettaglio quali dinamiche si stanno creando, a suo avviso, nel rapporto tra contributi (in calo), età anagrafica (in aumento) ed età pensionabile?

Ha messo il dito su di una dinamica perversa. L’elemento contraddittorio in questo triangolo delle Bermuda è l’età pensionabile effettiva, ancora intorno ai 60 anni per gran parte dei lavoratori (il maschile non è casuale). Quota 100 e dintorni hanno invertito, quanto meno arrestato, la tendenza in atto da anni all’innalzamento dell’età effettiva (che è sempre mediamente inferiore a quella legale). Ma se le pensioni fungeranno da ammortizzatore sociale è evidente che l’età pensionabile tenderà ad abbassarsi. In qual- che modo si tornerà a forme di prepensionamento.

Possiamo ancora considerare sufficiente un’età pensionabile di 68 anni?

Sì, solo che è scritta sull’acqua. Al primo gennaio 2019 le pensioni anticipate di anzianità vigenti (comprendendo tutti i settori del lavoro privato e pubblico) superavano di circa un milione di unità i trattamenti di vecchiaia (6.065.445 contro 5.026.394). A fare una differenza netta era il settore pubblico (1.663.069 pensioni anticipate contro 400.543 di vecchiaia); ma anche i settori privati (Inps) reggevano gagliardamente il confronto (4,4 milioni di prestazioni di anzianità contro 4,6 milioni di vecchiaia).

Ancora adesso le generazioni del baby boom, per la loro storia lavorativa, arrivano alla pensione anticipata (per la quale conta solo l’anzianità contributiva) intorno ai sessant’anni se non prima. Un’altra questione riguarda il rapporto tra i cosiddetti “pilastri” della previdenza, quella obbligatoria e quella integrativa. In un orizzonte di tassi bassi i fondi pensione non offrono rendimenti particolarmente attraenti.

Qual è a suo avviso il loro futuro?

In primo luogo le forme complementari devono difendere i loro capitali (167 miliardi) dai nuovi statalisti che vorrebbero usarli per finanziare la ripresa. Io credo che nei prossimi anni queste risorse saranno usate attraverso gli anticipi. Come reddito da ‘’consumare’’ adesso. Quanto alle casse privatizzate, non possono sopravvivere stante l’attuale balcanizzazione. Devono fare massa critica. Mettersi insieme in un loro Inps.

Quali sono a suo parere le “ricette” possibili per una sostenibilità delle pensioni nel prossimo futuro?

Le pensioni camminano sul tapis roulant della economia, dell’occupazione, del monte retributivo e sui trend demografici. Per adesso io lascerei le cose come stanno, fino a quando sarà possibile. E soprattutto credo che i tavoli che si sono aperti con le organizzazioni sindacali vadano chiusi, per ora dimenticati. Quelle proposte guardavano indietro a prima del 2011. Quando è incerto il futuro non ha senso tornare al passato.