Sfuma ormai nel surreale la vicenda Enasarco, la grande cassa previdenziale privata – 230 mila iscritti – cui è affidato il futuro pensionistico di 230 mila agenti e rappresentanti di commercio, comprese decine di migliaia di consulenti finanziari. Nel consiglio d’amministrazione convocato per domani, 6 maggio, la presidenza e la maggioranza del consiglio d’amministrazione (uscente) che oggi governano l’ente non ha nemmeno “inserito tra i punti all'Ordine del Giorno il tema dell'aiuto agli iscritti, in grave sofferenza a causa dell'Emergenza Coronavirus: lo riteniamo inaccettabile": lo denunciano Alfonsino Mei, Luca Gaburro, Antonino Marcianò, Davide Ricci e Gianni Guido Triolo, consiglieri d'Amministrazione della Fondazione e rappresentanti delle sigle Anasf, Confesercenti, Federagenti e Fiarc, coalizzate in una lista elettorale sfidante, “Fare presto”, che si candida a scalzare il blocco di potere storico, coagulato attorno alla Confcommercio col supporto di Confindustria, che è transitato come una salamandra attraverso le fiamme di molti problemi gestionali approdando all’attuale assetto con le prime elezioni libere della Cassa, nel 2016.

"In un momento storico in cui gli agenti, i consulenti e le loro famiglie – proseguono i quattro - versano nella peggior crisi economica e sociale della storia recente, chi governa l'Ente deve avere l'obbligo, anche morale, di perseguire formule idonee al sostegno degli iscritti; invece dobbiamo constatare ancora una volta che l'attuale maggioranza continua a vivacchiare 'sine die', come ha del resto dimostrato la delibera, votata dai 10 Consiglieri della maggioranza, che ha rinviato "a data da destinarsi" le elezioni online, inizialmente previste per il 17-30 aprile; rinvio contro la cui legittimità anche i Ministeri competenti, pure alla luce del nostro ricorso, si sono espressi”. I quattro consiglieri “sfidanti” concludono promettendo di rilanciare “domani, come sempre abbiamo fatto, la nostra proposta di prendere parte degli utili di Bilancio della Fondazione per destinarli agli iscritti, consentire l'anticipazione del FIRR su base volontaria e costituire un fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito". A oggi infatti"l'unica misura adottata da questa maggioranza prevede un fondo straordinario che, per questa prima tranche, è riservato a una platea molto ristretta di richiedenti: circa 2.000 persone, a fronte di oltre 25mila domande pervenute. Una misura chiaramente insufficiente e inadeguata, che richiede un intervento immediato e non "sine die", come invece sembra nella volontà di chi governa l'Ente".

Del resto, a livello politico, la maggioranza è in tutt’altre faccende affaccendata. Dopo che prima il Ministero del lavoro e poi il Ministero dell’Economia hanno prescritto di svolgere le elezioni senza indubio nonostante il lockdown perché statutariamente sono previste in modalità digitale, e dopo che anche l’interpretazione dell’articolo 33 del decreto sul lockdown è stata correttamente interpretata togliendo alibi all’intento dilatorio della maggioranza del consiglio, è stata la volta ieri di un’interrogazione parlamentare al ministro gualtieri di un deputato di Forza Italia, Luca Squeri, che ha criticato in una dichiarazione i due ministeri lamentando poi la “genericità” della risposta di Gualtieri (che non ha in realtà aggiunto sillaba alla chiarissima missiva spedita dal suo ufficio al vertice Enasarco). Per inciso, Squeri è presidente dei benzinai adenti a Confcommercio (Figisc), ha una figlia che lavora in Confcommercio a Bruxelles e ha fatto pratica presso lo studio dell’avvocato Petriello, già consigliere d’amministrazione Enasarco (e tuttora avvocato dall’ente nonostante i rilievi mossi dall’ultima ispezione del Mef su pratiche trattate da lui). Come dire: è certo coerente, nel difendere gli interessi di Confcommercio.