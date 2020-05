Germania e Olanda contro tuttifanno tremare l’Italia sul debito

La Corte costituzionale tedesca mette (anzi: mantiene!) in stato di accusa la Bce per la scelta fatta nel 2012 dall’allora presidente Mario Draghi di aiutare l’Italia sotto attacco sui Btp e, salvando lei, salvare l’euro.

I massimi giudici tedeschi attaccano la Bce ribadendo il sospetto che, per proseguire gli acquisti dei titoli pubblici di vari Stati europei da allora in poi, la Banca abbia violato una regola – cervellotica, ma granitica: si chiama capital key – per cui ogni 100 milioni di euro in titoli di Stati diversi, la Bce deve comprare 27 milioni di euro in Bund tedeschi, 19 milioni in Oat francesi e 14 milioni in Btp italiani e così via, per tenere proporzionate queste sue spese con i finanziamenti ricevuti dai rispettivi stati.

Se la Bce non riuscirà, entro i prossimi tre mesi, a dimostrare che ha sempre rispettato la regola, la Bundesbank potrà decidere di ritirarsi dalla Bce, come se gli Agnelli si ritirassero dalla Fiat…

Un’evidente scemenza, visto che l’intervento della Bce sui mercati è sempre legato al bisogno che ciascuna emissione nazionale può avere, o meno, di difesa contro la speculazione.

Quindi come farà la Bce a dimostrare di non aver fatto la cosa che invece ha voluto e dovuto sistematicamente fare dal 2012 in qua, soprattutto in difesa di Italia, Grecia, Spagna, Portogallo e un poco Francia? Salvandoci, peraltro?

O ricorrerà a qualche cavillo, che la Corte Costituzionale tedesca potrà accettare senza perdere la faccia; oppure non potrà dimostrare il contrario dell’evidenza, dell’ovvio. Che cioè il capital key è stato violato. E meno male… E come reagirà, allora, la Bundesbank? E come reagiranno i mercati?

Per di più, sempre ieri, il ministro delle Finanze olandese, tanto per sbugiardare definitivamente il governo italiano, ha sganciato un’altra bomba sul tavolo della politica europea. Ha inequivocabilmente elencato le sue condizioni per dire sì al Mes, il Meccanismo europeo di stabilità che dovrebbe erogare gli aiuti agli Stati membri per la lotta antivirus senza condizionamenti. Figuriamoci! Altro che "grande successo" di Giuseppe Conte...

Innanzitutto per i tedeschi (pardon: gli olandesi, ma fa lo stesso) gli aiuti dovrebbero essere disponibili solo per la durata della crisi Covid-19. Già: ma calcolata come, sui dati epidemiologici o su quelli economici o un mix? Poi: la linea di credito per Stato membro dovrà essere al massimo del 2% del prodotto interno lordo, almeno come punto di partenza. Ovvero per l’Italia 32 miliardi, non i 37 di cui si è sempre parlato. Ma le cose più belle sono le ultime due: il diritto di monitorare le condizioni finanziarie degli Stati beneficiari dei finanziamenti (monitorarle per intervenire in caso di deterioramento, ovviamente!). E infine altro che prestiti di durata decennale o più, il tempo dovrà essere molto più breve.

Qualche fine esegeta annotava che la sentenza della Corte tedesca anche se arrivasse alle sue conclusioni peggiori, senza quindi accontentarsi delle spiegazioni della Bce, non si applicherebbe al Pepp - come si chiama in sigla, un po’ ridicola in italiano, il programma pandemico degli acquisti anche in titoli di Stato per rispondere all’emergenza del coronavirus. Ma non è affatto così. Anche gli aiuti del Pepp sono “asimmetrici”, ed è ovvio che lo siano perché devono uniformarsi non al Pil o ai finanziamenti che ciascuno Stato membro versa alla Comunità europea, e quindi violano un principio fondante della Comunità europea. Che, a ben vedere, è il principio della non-solidarietà. Che c’è di strano? E’ esattamente lo stesso principio in base al quale in Italia la Lega rivendica il diritto delle Regioni del Nord che amministra di tenere per sé il “residuo fiscale” che generano, ovvero il surplus delle tasse versate dai loro cittadini rispetto ai finanziamenti che incassano dallo Stato. Proprio come i tedeschi, insomma, che avendo pochissimo debito pubblico possono finanziarsi senza limiti sui mercati emettendo nuovi Bund e coprire così i costi di uno spiegamento di risorse finanziare straordinario sia per arginare la pandemia che per far ripartire l’economia. Sono egoisti? Certo che sì! Come tutti i nazionalisti, come tutti i sovranisti, come tutti coloro che in Europa li contestano. Chi si somiglia, si accapiglia.

E l’Italia. Diciamocelo: ha pochissime chanche di farcela. Ha sperperato finanza pubblica e patrimonio privato. Ora c’è un’emergenza, ha enormi bisogni, e dipende dagli altri. E’ mai pensabile che qualcuno ci dia aiuti gratis? E’ mai successo nella storia?