Cairn European Loan Fund, il capitale cresce di 150 milioni

Cairn Capital (gruppo Mediobanca) reagisce all'ondata di sell-off degli ultimi tempi e annuncia la raccolta 115 milioni di capitale per il suo Cairn European Loan Fund da due primari investitori istituzionali. Entrambi gli investitori avevano già un’esposizione verso il fondo prima dei deflussi di marzo e hanno deciso di incrementare la propria partecipazione. Il Cairn European Loan Fund, lanciato nel gennaio 2017, raggiunge così 380 di masse in gestione, incluso il nuovo capitale in ingresso.

Il prodotto, gestito dal cio della società, Andrew Burke, e dal portfolio manager, Loic Prevot, investe soprattutto in prestiti sindacati a tasso variabile, senior secured, per la maggior parte emessi a grandi società europee non-investment grade. La strategia punta anche sui crediti del segmento mid-market, subordinati e/o PMI con interessanti profili di rischio-rendimento.

Il loan team di Cairn Capital investe nel mercato del credito europeo dal 2006 e da allora ha investito in aggregato oltre 9 mld di euro, in più di 1.200 strumenti e 480 emittenti. “Il fondo ha assunto una posizione difensiva nella crisi legata al Covid-19", spiega Burke. "L’acquisizione del nuovo capitale ci permetterà di posizionarci bene nella ricerca di nuove opportunità e dislocazioni nell’attuale contesto. Il mercato in questo momento prospetta delle interessanti opportunità di investimento e il fondo ha una capacità importante per accogliere ulteriori sottoscrizioni”.

“Siamo soddisfatti della fiducia riposta dagli investitori nei nostri confronti in questo periodo difficile, e siamo lieti di potere crescere e rafforzare la relazione con due primari investitori istituzionali nell’ambito di una strategia che è centrale per la nostra società”, aggiunge Nicholas Chalmers, ceo di Cairn Capital.