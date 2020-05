Credemholding approva un bilancio in crescita e rinnova il collegio sindacale

L’assemblea degli azionisti di Credemholding (società che controlla il 77,7% del capitale sociale di Credito Emiliano), presieduta da Giorgio Ferrari, ha approvato oggi il bilancio dell’esercizio 2019 che si è chiuso con un utile consolidato di 154,6 milioni di euro, in crescita del 9,6% rispetto a 141 milioni di euro del 2018. L’assemblea ha anche rinnovato la composizione del collegio sindacale per gli esercizi 2020 - 2022 nominando Giulio Morandi (presidente), Gianni Tanturli e Maurizio Bergomi (sindaci effettivi), Vittorio Guidetti e Alberto Artemio Galaverni (sindaci supplenti).

Gli azionisti del gruppo hanno accolto la proposta del consiglio di amministrazione del 9 aprile scorso di destinare, in conformità con la raccomandazione della Banca Centrale Europea (ECB/2020/19) alla luce dell’epidemia Covid-19, tutto il risultato d’esercizio a riserva, progettando la convocazione di una successiva assemblea per la distribuzione di quota parte delle riserve. Quest’ultima, in base alla citata raccomandazione, non potrà essere convocata prima del primo ottobre 2020 e comunque successivamente al venir meno dell’incertezza causata dall’attuale situazione sanitaria.

"Tale decisione è stata accolta con senso di responsabilità da parte degli azionisti di Credemholding, che hanno costantemente sostenuto lo sviluppo della controllata" si scrive la società che ricorda "la riconosciuta solidità di Credem, "confermata da un giudizio Serep (requisito patrimoniale) assegnato dalla Banca Centrale Europea al vertice tra tutte le banche commerciali europee vigilate direttamente, e la prudenza da sempre dimostrata nel destinare la maggioranza degli utili generati negli ultimi anni a sostenere la crescita degli impieghi e dell’economia".

La decisione di temporeggiare sullo stacco delle cedole in favore degli stakeholders il gruppo ha deciso di rafforzare "i coefficienti patrimoniali e, relativamente al dato di dicembre 2019, il CET1 ratio ha raggiunto il 13,74%, aumentando di 22 punti base". L’assemblea, infine, in seduta straordinaria, ha approvato le modifiche statutarie così come proposte e rese anticipatamente disponibili mediante la “Relazione e proposte sulle materie poste all’ordine del giorno”: