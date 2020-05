Il governo chiama, il vertice dell’Enasarco risponde: risponde picche, però. Il teatro dell’assurdo continua a montare come un soufflè nella travagliatissima cassa di previdenza degli agenti rappresentanti. Come i lettori di Investiremag sanno da mesi, la situazione gestionale è polarizzata da uno scontro senza precedenti tra i 10 consiglieri, presidente compreso,nominati nel 2016 dalle prime elezioni libere della storia dell’ente in una coalizione imperniata sulla Confcommercio e la lista “Fare presto” nata dall’alleanza tra Federagenti, Fiarc e Anasf, l’Associazione nazionale dei consulenti finanziari. Una lista che - secondo una crescente parte dell'elettorato propone un programma chiaro e incisivo, tra l'altro apertamente sostenuto da questo giornale perché molto più attento alle esigenze autentiche di tutte le categorie di contribuenti iscritte alla Cassa. E' un programma che predefinisce una discontinuità ormai improcrastinabile con tutta una serie di modalità gestionali che - senza voler con questo nulla concludere sulle irregolarità pur numerose e inquietanti contestate dall’ultima, recente ispezione ministeriale in 200 pagine di requisitoria - vanno comunque e senza dubbio cambiate, svecchiate, potenziate.

Le elezioni erano fissate dal 16 al 30 aprile e i sondaggi iniziavano a dare unanimemente per vincente la lista sfidante, finchè Costa con un blitz ha deciso di procrastinarle fino a dopo la fine dell’emergenza virus, identificata con il 31 luglio in opportunistica adesione alla data indicata dal primo decreto del governo in merito: fermo restando ovviamente che il termine della crisi epidemica potrebbe slittare o, speriamo, anticipare.

E l’obiettivo di Costa è votare a ottobre: non prima.

Perché? Non perché sia impossibile esprimere il voto per i 230 mila iscritti. Al contrario: per statuto le elezioni si svolgono in via digitale e dunque è pretestuosa la motivazione secondo cui il lockdown avrebbe impedito il regolare svolgersi delle campagne elettorali. Figuriamoci: per definizione, solo attraverso il digitale si possono raggiungere così tanti elettori diffusi così vastamente sul territorio nazionale. Ve li immaginate i comizi in piazza per parlare di persona con 230 mila elettori?

La motivazione vera non può che essere, banalmente, l’intento di guadagnare tempo sia nel tentativo di ricostruire una reputazione gestionale certo non brillante sia di cercare affannosamente argomenti denigratori contro gli sfidanti, sia – in definitiva – per prolungare la permanenza sulle ambite poltrone.

E dunque, nonostante prima il ministero del Lavoro e poi quello dell’Economia abbiano per iscritto intimato al vertice della Cassa di procedere al voto, l’Enasarco ha detto no.

Appellandosi, anche qui in modo erroneo, alle norme, il vertice Enasarco ha fatto riferimento all’articolo 33 del decreto Conte dell’8 aprile che introduceva per gli enti pubblici o equiparati la facoltà di rinviare eventuali scadenze elettorali per eventuali inconvenienti pratici legati alla pandemia. Ma quali inconvenienti, nel caso specifico, visto che lo Statuto già prescrive come prassi unica adottabile il voto digitale? Visto che nel frattempo Inarcassa e Confindustria hanno votato in via digitale? Visto che tutta l’Italia lavora in digitale? Pretesti; meglio: palle.

Solo che queste palle cadono nel vuoto. Ecco il problema: in questo momento a beccarsi uno schiaffo in faccia a piena mano non è la lista “Fare presto” ma il governo. Che se avesse pienezza sostanziale di poteri dovrebbe procedere a un commissariamento ad acta.

E’ vero che la gestione ibrida delle Casse previdenziali private ne difende appunto quest’ultima prerogativa; ma l’interesse pubblico alla loro buona gestione - se falliscono, i cocci li paga Pantalone! – dà al governo il diritto-dovere di una vigilanza sull’operatività e la stabilità. In base a questo diritto-dovere due ministeri concordi dicono: votate. I destinatari replicano: manco per idea.

Se questo rifiuto resterà senza conseguenze, sarà per i due ministeri ridicolizzati come aver ammesso l’impotenza di un governo che da tante, troppe parti già molti osservatori, italiani e stranieri, considerano appunto inadeguato.