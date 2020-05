Italian Insurtech Association (IIA) e AssoFintech uniscono le forze

Italian Insurtech Association (IIA) e AssoFintech, le associazioni che radunano, rispettivamente, gli operatori delle filiere dei servizi insurtech e fintech, hanno stretto un accordo per accelerare la condivisione di esperienze e competenze.

Oggetto Al centro della partnership è la condivisione del know-how tecnologico che oggi permette la costruzione e il collocamento dell’offerta di servizi digitali e la definizione di best practice utili a orientare l’attività degli operatori.

Operativamente, l’accordo si concretizzerà in iniziative di formazione e confronto dedicate ai rispettivi associati. Tra le prime, in ordine temporale, una serie di webinar che permetteranno di definire le linee di azione sui diversi temi oggetto della partnership. Il primo webinar si terrà il 9 giugno.

“Un elemento centrale della nostra missione è promuovere la circolazione d’idee e tecnologie innovative non solo tra gli associati ma nell’intera business community", dice Fabio Allegreni (in foto), socio fondatore e segretario generale di AssoFintech. "La vocazione della maggioranza dei soci ci ha portati fin qui a operare in prevalenza nell’ambito finanziario. La partnership con l’IIA ci permetterà di conoscere meglio il settore assicurativo e far emergere sinergie operative e di sviluppo business fin qui inesplorate’’.

"L’evoluzione della domanda di servizi da parte di famiglie e imprese indurrà fintech e insurtech ad avvicinarsi: in questa prospettiva, condividere le conoscenze può essere molto utile agli operatori", aggiunge Gerardo Di Francesco, socio fondatore e vice presidente dell’IIA. "La partnership, inoltre, favorisce la condivisione delle best practice e, quindi, il miglioramento complessivo degli standard di offerta e di servizio”.