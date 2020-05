L’importanza della tradizione per investire oggi

"Durante i periodi di correzione dei mercati, l’esperienza del gestore diventa un fattore fondamentale per la performance degli investimenti. Come si usa dire da noi a Genova col bel tempo sono tutti marinai. In questa newsletter vorrei soffermarmi sull’analisi settoriale, un grade classico della gestione patrimoniale, un approccio tradizionale che negli ultimi anni è stato ingiustamente qualificato come demodé". L'analisi di Alessandro Tentori, cio di Axa Im Italia.

Lo spaccato dell’indice S&P500 evidenzia come da inizio anno una fetta consistente della performance negativa (-12% a venerdì scorso), sia da attribuire al settore finanziario (-28%) e a quello dell’energia (-40%). Ovviamente, l’effetto negativo del lock-down sul prezzo del petrolio si ripercuote anche sul valore presente delle aziende legate all’esplorazione e all’estrazione del greggio.

Un altro tema legato sia al prezzo del petrolio che al lock-down è il collasso del traffico aereo, che si riflette in una ingente perdita di valore (-58%) delle compagnie aeree.

Se il lock-down è quindi il tema centrale di questa recessione, vediamo quali sono i settori che sono riusciti ad approfittare di questa situazione particolare. Da un lato abbiamo la tecnologia (-3% da inizio anno), che approfitta non solo dell’utilizzo incrementale di software, applicazioni e servizi informatici, ma anche di un bilancio aziendale che in media è considerato “sano”, cioè con un utilizzo molto modesto di leva finanziaria.

Questo è anche un settore che si sposa con la narrativa di alcuni analisti che profetizzano un mondo futuro in cui gli aspetti sociali verranno gestiti sempre di più con mezzi tecnologici. A me pare una contraddizione, ma i conti si fanno giustamente alla fine.

L’altro settore che beneficia della pandemia in corsa è quello dell’health care (-4% da inizio anno), in cui svetta il sub-sector della biotecnologia (+5%). Inutile aggiungere, che lo sviluppo di medicine antivirali piuttosto che di un vaccino passa con molta probabilità attraverso la collaborazione con le aziende quotate in questo settore dell’S&P500.

Qui la narrativa della “globalizzazione informatica” non funziona, perché l’introduzione di un vaccino al Covid ci porterebbe immediatamente a ritessere le nostre abituali reti di relazioni sociali. Col senno di poi, l’utilizzo di questi due settori – health e information tech – sembra un ottimo hedge per il mondo che sarà…u n mondo asociale oppure un mondo sullo stile del ventennio passato.

In conclusione, a mio avviso sono due i fattori chiave per la gestione del rischio e per la performance durante questo anno di turbolenza sui mercati: 1) La gestione attiva affidata a un portfolio manager di provata esperienza, e 2) L’analisi dei settori “classici” e delle aree geografiche, che in un secondo periodo può ovviamente essere rimodulata a piacere all’interno di strategie dal profilo più moderno, come per esempio gli investimenti “tematici”.