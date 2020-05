ProntoPegno sospende le aste sui beni fino a ottobre 2020

ProntoPegno, Monte dei Pegni del gruppo Banca Sistema sospende almeno fino a ottobre 2020 le aste dei beni oggetto delle polizze scadute da dicembre 2019 o che scadranno fino ad agosto 2020. I pegni scaduti nel periodo oggetto del provvedimento e non rinnovati o ritirati, non verranno messi all'asta almeno fino a ottobre 2020. I provvedimenti sono stati presi per fare fronte alle difficoltà economiche che la popolazione oggi si trova ad affrontare a causa della pandemia di Covid-19.



La società proroga anche di 52 giorni le polizze con scadenza originaria compresa tra il 9 marzo e il 30 aprile, non applicando in tale periodo interessi di mora

Riprende invece il calendario aste a partire dai prossimi 18 e 19 maggio per la vendita dei beni oggetto di pegno relativi a polizze scadute fino al 30 settembre 2019. In linea con quanto previsto dal Decreto Liquidità, ProntoPegno ha deciso anche di prorogare di 52 giorni le polizze con scadenza originaria compresa tra il 9 marzo e il 30 aprile, non applicando in tale periodo interessi di mora. I clienti potranno comunque procedere al rimborso del finanziamento in qualunque momento, anche in via anticipata.

Sul fronte dei servizi, la società ha reso disponibile, sia in versione Android che iOS, l’app ProntoPegno. L'applicazione, pensata per rispondere alle esigenze dei clienti che desideravano accedere al servizio del credito su pegno anche in modo virtuale, oggi risulta più che mai utile per limitare gli spostamenti e contenere la diffusione del virus. L’app permette, attraverso la funzione della videochiamata, di chiedere e ottenere una valutazione preliminare non vincolante dei propri beni a distanza, in modo semplice, immediato e sicuro. Tra le funzionalità è prevista inoltre la possibilità di prenotare un appuntamento presso gli sportelli.

“Con il prolungarsi della crisi sanitaria legata al nuovo coronavirus, i cittadini italiani si trovano in molti casi ad affrontare una seconda emergenza, di tipo economico. ProntoPegno vuole restare al fianco dei propri clienti", commenta il direttore generale, Giuseppe Gentile (in foto), "garantendo loro l’accesso al credito in modo rapido e sicuro, grazie alla forma di finanziamento più antica al mondo, volta a supportare necessità economiche momentanee evitando che soggetti in difficoltà ricorrano a forme di sostegno non dignitose o all’usura".

"Il nostro obiettivo", aggiunge il dg, "è che allo scadere del finanziamento il cliente rientri in possesso del proprio bene, a differenza di quanto avviene con i compra-oro. Per questo abbiamo deciso di sospendere le aste e il decorso degli interessi di mora per i periodi indicati, così da andare incontro alle esigenze della clientela concedendo di fatto più tempo per provvedere alla restituzione della somma ricevuta in finanziamento”.

L'azienda ricorda che, "in linea con le disposizioni del governo su Covid-19, è possibile recarsi in filiale per le operazioni necessarie ed indifferibili su appuntamento da prendere via App ProntoPegno o telefonicamente. Con l’obiettivo della massima tutela della salute e della sicurezza di clienti e dipendenti", si legge nella nota stampa, "l’ingresso alle filiali è consentito solo nel rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale previste dalle disposizioni governative e resta pertanto vietato l’accesso a tutte le persone che presentano sintomi influenzali come febbre, tosse o difficoltà respiratorie, con l’invito a contattare il proprio medico curante e/o i dipartimenti di sanità competenti".

ProntoPegno è presente con propri sportelli a Milano, Roma, Napoli, Palermo, Pisa e Rimini ed è disponibile ai seguenti contatti: Milano: 02 802 806 00 - P.za Napoli, Ang. Via Vespri Siciliani; Roma: 02 802 806 50 Via Romagna, 25; Napoli: 081 006 1800 - Via Verdi, 36; Palermo: 091 804 2300 Via Marco Polo, 7; Pisa: 02 802 806 00 - Galleria Chiti, 1; Rimini: 0541 1810 141 - Corso d'Augusto, 68.