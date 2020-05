Azimut, l'utile netto cala ma la raccolta di aprile consola

Azimut chiude il trimestre al 31 marzo 2020 con un utile netto di 48,5 mln, quasi dimezzato rispetto ai 90,9

milioni del primo trimestre 2019. L'utile netto normalizzato è di 59 milioni. I ricavi sono stati 228 mln, in calo dai 247,5 milioni nel primo trimestre 2019. "I nostri sforzi sono rivolti a superare il periodo di crisi, rispettando allo stesso tempo gli impegni con gli azionisti a cui verrà distribuito il 20 maggio un dividendo di 1 euro per azione interamente cash, emergendo ancora determinati per continuare a crescere", spiega il presidente Pietro Giuliani. La raccolta netta a fine aprile è pari a 1,2 miliardi, il patrimonio complessivo a fine aprile 53,6 miliardi (51,4 miliardi a fine marzo 2020).