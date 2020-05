Utile netto di 552 milioni nei nove mesi per Mediobanca, in calo del 12% anno su anno. Il contributo del terzo trimestre è di 85 milioni, in linea con le attese degli analisti: l'utile, spiega la banca in una nota ripresa da Adnkronos, "sconta 40 milioni di rettifiche di valore sul seed capital e maggiori accantonamenti al fondo sistemico Srf (37 milioni), entrambi contabilizzati nel terzo trimestre". I ricavi dei nove mesi salgono dell'1% a 1,9 miliardi e sono superiori al consensus. L'ultimo trimestre, spiega la banca, è in calo del 9% (a 582 milioni) per l'impatto della volatilità dei mercati.

I risultati in crescita di febbraio sembrano lontani ere e il gruppo dell'ad Alberto Nagel corre ai ripari bloccando i dividendi diventati di colpo insostenibili. "In linea con le indicazioni della Bce", la banca non conferma la dividend policy per l'esercizio in corso (0,52, +10% rispetto allo scorso anno). "Tuttavia", si legge nella nota, "alla luce della solida posizione di capitale si è mantenuta prudenzialmente dedotta dal patrimonio di vigilanza la quota di dividendo già maturata al 31 dicembre. A fine luglio in occasione dell'approvazione dei conti annuali il consiglio - spiega - forniràuna nuova guidance che potrà trasformarsi in una proposta all'assemblea di Ottobre 2020 se in linea con le indicazioni del Ssm".

Alberto Nagel si dice "fiducioso" di poter proporre un dividendo ad ottobre, anche se la politica e la guidance per ora sono sospese. "Siamo in condizioni di poter proporre una nuova guidance a luglio che diventerà una proposta vera e propria qualora la Bce lo consenta".

Stop a nuovi riacquisti di azioni proprie. "abbiamo terminato quello approvato e in corso pre covid. Ora non potremo proporre nuovi buyback, ma ciò non significa che non siamo intenzionati a introdurlo di nuovo nel 2021. Quindi per quest'anno stop, il prossimo anno vedremo", precisa.

Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. Nonostante la diffusione del virus Covid-19, il gruppo Mediobanca "ha dimostrato il valore, la resilienza e l'efficacia del proprio modello di business". Nei nove mesi, il margine di interesse sale del 3,3% (da 1.047 a 1.081,7 milioni), rimanendo stabile nel trimestre (360,2 milioni). Restano elevate la redditività (Rote del 10%), la dotazione di capitale (Cet1 quasi al 14%) e l'efficienza operativa (Cost/Income al 46,7%).

Mediobanca non mette in discussione tutto il lavoro fatto e conferma il piano strategico 2020-2023 approvato pochi mesi fa. "Continuiamo il percorso strategico operativo che abbiamo approvato nel novembre scorso, ovvero il nostro piano", dice Nagel ai giornalisti in videoconferenza, "basato su una crescita che confermiamo nonostante l'impatto dell'emergenza covid". E' possibile confermarlo "sulla base di esperienza che abbiamo già avuto, nel 2009 e 2011, crisi da cui siamo usciti rafforzati. Affrontiamo la crisi in modo migliore alle precedenti".

Il Covid19 per Mediobanca ha comportato "un rallentamento" del business, ma non dei ricavi core. Più che altro, continua l'ad, l'impatto è stato più che altro "sui profitti da trading. Abbiamo avuto un aumento del costo del rischio e poi un aggiustamento del mercato nelle attività di asset management". Un impatto "relativo,che ha anzi confermato numeri interessanti nei nove mesi, tra cui il rote", ha aggiunto. Il secondo trimestre "sarà quello in cui il settore bancario sarà più colpito", quello con "l'andamento meno brillante", mentre "potremo avere numeri interessanti da giugno, se ilblocco fisico sarà rimosso", ad esempio per il settore consumer e per i mutui.

L'impatto del Covid è evidente sul settore corporate & investment banking. "Nel segmento M&A la ripresa registrata nei primi due mesi del 2020 si è arrestata con il posticipo di numerose operazioni", scrive il gruppo, che ha assistito al brusco calo dell'attività di negoziazione scatenato dallavolatilità dei mercati. Nei nove mesi, i ricavi della divisione Cib "flettono del 9% a 435,7 milioni esclusivamente per il minor apporto dei ricavi da trading". L'utile netto passa da 208,6 a 155,2 milioni, di cui 11,1 milioni generati nell'ultimo trimestre (87 milioni il contributo del precedente).

Nell'evoluzione della gestione, Mediobanca stima che i ricavi del gruppo "saranno in moderata riduzione per i primi trimestri nell'esercizio 2020/21, soprattutto per il calo transitorio dell'erogato del credito al consumo e la graduale ricostituzione dellapipeline nel Cib". La generazione di capitale rimarrà invece "robusta". Il Cet1 a fine esercizio 2020/21 è previsto attestarsi a circa il 15%.