Sos Investire, appuntamento con il senatore Marino

Il senatore di Italia Viva, Mauro Maria Marino, vicepresidente della Commissione Parlamentare Finanza e Tesoro, sarà ospite di Sos Investire divenerdì 8 maggio. La puntata sarà condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato. L'appuntamento con la striscia quotidiana sul mondo dell'asset management e della consulenza è come sempre fissato per le 18.30 in diretta streaming sul canale YouTube di Economy Group e sulla pagina Fb di Investiremag.it.