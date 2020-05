Facile.it indaga insieme ai due istituti di ricerca, mUp research e Norstat, sui nuclei familiari che hanno chiesto la sospensione del mutuo e su quelli che, vista la situazione economica, ci stanno seriamente pensando. La ricerca svela che un nucleo familiare su due (ovvero il 53%, pari a quasi 3 milioni di famiglie) con un mutuo acceso, ha già sospeso o sta pensando di sospendere il finanziamento.



La situazione diventa ancora più pesante nel Meridione dove la percentuale di chi ha intenzione di ricorrere alla sospensione sale al 40%

Nello specifico, hanno già proceduto a compilare la richiesta di sospensione il 17,3% delle famiglie italiane (958.027 famiglie) con mutuo; sale al 35,7 (1.977.466 famiglie) la percentuale di quelle che lo stanno prendendo in considerzione. La situazione diventa ancora più pesante nel Meridione dove la percentuale di chi ha intenzione di ricorrere alla sospensione del mutuo arriva a sfiorare il 40% (39,3%) (761.509 famiglie).

La scelta va valutata con estrema attenzione, spiega Facile.it, "non solo perché, in realtà, per via degli interessi che si pagheranno in futuro, una volta sbloccato il finanziamento costerà di più al mutuatario", ma anche perché dall’osservatorio del sito di comparazione prezzi emerge chiaramente "come in passato diversi istituti di credito si siano rifiutati di concedere una surroga a chi, negli anni precedenti, aveva sospeso il pagamento delle rate; la stessa cosa potrebbe quindi accadere anche a chi sospende ora". Una considerazione, quest'ultima che la società aveva già fatto all'indomani del provvedimento di sospensione da parte del governo.

Guardare i dati per “professione” offre uno spaccato molto interessante: si è spesso raccontato di piccoli imprenditori o liberi professionisti in difficoltà per la situazione Covid, ma adesso quelle difficoltà si stanno allargando a macchia d’olio.

Se liberi professionisti, titolari di partita Iva e piccoli imprenditori sono quelli che più di chiunque altro, percentualmente, hanno già fatto ricorso alla sospensione del mutuo (36,5% - ovvero - 270.213 famiglie in questa categoria professionale vs una media nazionale del 17,3%), la crisi ora sta bussando molto forte alla porta dei lavoratori dipendenti e se leggiamo i numeri di chi, pur non avendo fatto ancora la richiesta, sta valutando la sospensione del mutuo, fra chi lavora con busta paga il dato è pari al 35,1% (1.019.439 famiglie) vs 27,9% (208.801 famiglie) rilevato fra liberi professionisti/piccoli imprenditori/p.iva).