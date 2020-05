Bnp Paribas lancia una serie di certificate airbag cash collect su azioni

Bnp Paribas annuncia l’emissione di una nuova serie di certificate airbag cash collect su azioni, con potenziali premi annui compresi tra il 4,56% e il 15,72% pagati mensilmente e durata triennale. La nuova serie di certificati da investimento è caratterizzata dalla presenza dell’effetto memoria sui premi e dell’effetto airbag a scadenza con il quale, in caso di performance negativa dell’azione sottostante fino al -80% del suo valore iniziale, il Certificategenererà una performance, seppur negativa, migliore rispetto a quella di un Cash Collect Certificate senza l’effetto Airbag, ovvero all’investimento diretto nel sottostante stesso.

I prodotti consentono di ottenere premi potenziali con effetto memoria nelle date di valutazione mensili anche nel caso in cui il sottostante abbia perso terreno, ma la sua quotazione sia superiore o pari al 60% del suo valore iniziale. Inoltre, a partire dal sesto mese di vita, qualora nelle date di valutazione mensili, il sottostante quoti a un valore pari o superiore al suo valore iniziale il certificate scade anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale più il premio mensile e gli eventuali premi non erogati precedentemente (“effetto memoria”).

Se il Certificate arriva a scadenza (28/04/2023) sono due gli scenari possibili: nel caso in cui la quotazione del sottostante sia pari o superiore al 60% del suo valore iniziale, il Certificate rimborsa il valore nominale più il premio mensile e gli eventuali premi non pagati precedentemente (effetto memoria).

“In un momento come quello attuale, caratterizzato da alta volatilità e incertezza, prodotti come gli airbag cash collect certificate sono strumenti in linea con le esigenze degli investitori. In particolare ben si adattano agli investitori che sono alla ricerca di premi periodici e che allo stesso tempo vogliono inserire un elemento di protezione aggiuntivo rispetto ai classici cash collect”, commenta Luca Comunian, head of distribution marketing & communication – global markets di Bnp Paribas corporate & institutional banking.

In particolare Bnp Paribas ha lanciato 12 airbag cash collect aventi come sottostanti le seguenti azioni italiane e europee: Intesa Sanpaolo (ISIN: NL0014790511), UniCredit (ISIN: NL0014790529), Fiat Chrysler Automobiles (ISIN: NL0014790537), Ryanair (ISIN: NL0014790545), ArcelorMittal (ISIN: NL0014790552), Banco BPM (ISIN: NL0014790560), Royal Dutch Shell (ISIN: NL0014790578), Eni (ISIN: NL0014790586), Leonardo (ISIN: NL0014790594), Airbus (ISIN: NL0014790602), AnheuserBusch InBev (ISIN: NL0014790610), Wirecard (ISIN: NL0014790628).