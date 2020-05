Eurizon fa i conti con la pandemia

Eurizon approva i risultati del primo trimestre 2020 con un calo da inizio anno del 7% del patrimonio gestito con 312 miliardi di euro. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, però, il dato registra una leggera crescita con un +1%.

La flessione da inizio 2020, causata dell’effetto combinato di mercati e raccolta rientra in un contesto generalizzato di forte volatilità e calo dei mercati azionari. I portafogli della società del gruppo Intesa Sanpaolo, sono stati comunque "in grado di contenere le perdite implementando scelte gestionali che hanno permesso di affrontare la fase iniziale della crisi con una ridotta esposizione verso le asset class di rischio", si legge nel comunicato stampa.

Una resilienza che è stata riconosciuta da Morningstar che, nel mese di marzo, ha giudicato con 5 stelle 24 dei suoi fondi di investimento (rispetto agli 8 di febbraio) e, con 4 stelle, altri 76 (rispetto ai 40 di febbraio). L’utile netto consolidato trimestrale (compreso l’utile di pertinenza di terzi) è di 100,2 milioni di euro; il margine da commissioni è di 174,5 milioni di euro e il cost/income ratio è inferiore al 20%.

La raccolta netta del periodo risente della situazione di emergenza eccezionale e dei conseguenti riscatti registrati da tutto il sistema, soprattutto nel mese di marzo, e risulta negativa per 3,8 miliardi di euro Il contesto di incertezza e il calo dei mercati finanziari si sono riflessi in un generalizzato approccio dei risparmiatori alla prudenza e maggiore necessità di liquidità.

Cresce del 6% il patrimonio della NewCo specializzata sugli investimenti alternativi, Eurizon Capital Real Asset, che arriva a 3,6 miliardi, grazie ad afflussi sui mandati esistenti. Nel periodo è stata ampliata l’offerta di prodotti di private market dedicata alla clientela istituzionale, con l’avvio di un nuovo mandato a partire dal mese di aprile.

Eurizon beneficia del contributo positivo delle partecipazioni estere, che conferma la validità della strategia di diversificazione geografica perseguita dalla società. In particolare, si registra un ottimo risultato in Cina, dove Penghua Fund Management ha raccolto 6 miliardi di euro con una crescita delle masse dell’8% da inizio anno. Il patrimonio gestito dalla società di Shenzhen arriva così a 89 miliardi di euro, portando il patrimonio complessivo gestito da Eurizon al di sopra dei 400 miliardi.

Le masse delle tre strutture che rientrano nell’hub dell’Est Europa, in Slovacchia, Ungheria e Croazia, sono pari a 3,2 miliardi di euro a fine trimestre. Dal 28 marzo 2020 la società slovacca VUB Asset Management ha cambiato la denominazione in Eurizon Asset Management Slovakia segnando un ulteriore passo nel percorso di integrazione di queste realtà nel perimetro di Eurizon.

La società ha ampliato l’offerta dedicata alla divisione private banking, con l’avvio di un fondo che investe gradualmente nell’equity e nuove componenti delle linee di gestione di portafogli. Tra i prodotti dedicati a banca dei territori sono state introdotte nuove soluzioni a sostegno della riqualificazione della liquidità o caratterizzate da un investimento graduale sui mercati azionari.

Prosegue l’impegno della società nella creazione di prodotti Pir compliant ampliando l’offerta in funzione delle mutate esigenze degli investitori: da una parte con soluzioni a protezione del capitale a scadenza, su cui Eurizon ha lanciato un fondo a febbraio, e dall’altra con il progetto dei nuovi PIR alternativi proposti da Assogestioni attualmente in fase di studio.

Sul fronte degli investimenti Esg, in base agli ultimi dati di Assogestioni è la prima sgr in Italia sui fondi sostenibili e responsabili, con un patrimonio di 8,2 miliardi di euro, una gamma d’offerta di 37 prodotti e una quota di mercato di quasi il 27%.

In risposta all’esigenza di arginare la diffusione del Coronavirus la società si è attivata immediatamente per salvaguardare la salute e la sicurezza del personale mantenendo la continuità dei servizi erogati, in coerenza con il modello organizzativo per la gestione delle crisi del gruppo Intesa Sanpaolo. In questo contesto sono state adottate misure straordinarie per le persone impegnate quotidianamente nelle attività di trading per le quali è stata prevista la possibilità di operare da remoto, previo impegno al rispetto degli elevati standard tecnologici e normativi che tale attività necessita.

“Eurizon si conferma una realtà solida e resiliente anche di fronte a uno scenario eccezionale e imprevisto come quello che stiamo vivendo, grazie al contributo di tutte le colleghe e i colleghi", commenta l'ad Saverio Perissinotto. "In una fase storica senza precedenti abbiamo mantenuto il focus sulla valorizzazione dei risparmi dei nostri clienti, garantendo al contempo continuità operativa e gestionale tanto in Italia quanto all’estero”.

“A ciò si aggiunge la stretta collaborazione con le reti di distribuzione del Gruppo Intesa Sanpaolo, le altre reti di vendita e i clienti istituzionali, che hanno contribuito al conseguimento di risultati apprezzabili nel contesto attuale". Conclude Perissinotto.