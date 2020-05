Accordo distributivo tra Bny Mellon Im e Banca Generali

Bny Mellon Investment Management annuncia un nuovo accordo con Banca Generali per supportare la distribuzione di fondi agli investitori individuali in Italia, clienti dell'istituto.

Tra i fondi flagship disponibili agli investitori vi sono:

Il BNY Mellon Global Real Return, fondo con un portafoglio diversificato e globale, che investe in azioni, obbligazioni, materie prime (come l’oro), energie rinnovabili e infrastrutture.

Il BNY Mellon Mobility Innovation, fondo tematico azionario che investe a livello globale in aziende al centro dell’innovazione nei trasporti e nelle relative tecnologie, in aree come la connettività, il ride sharing e i veicoli elettrici ed autonomi.

Il BNY Mellon Long-Term Global Equity, un fondo con un approccio di investimento di lungo periodo che ha lo scopo di identificare le aziende con le migliori prospettive di generazione della ricchezza, con sede in tutto il mondo.

Il BNY Mellon Global Equity Income, fondo azionario globale con un focus sul reddito e che mira a offrire un rendimento totale attraente catturando il potenziale dei dividendi compositi.

A disposizione degli investitori anche il fondo sostenibile Bny Mellon Sustainable Global Dynamic Bond, un fondo obbligazionario flessibile che mira a generare rendimenti positivi attraverso un portafoglio di titoli di debito a livello globale che presentano caratteristiche attraenti per gli investitori e soddisfano criteri ambientali, sociali e di governance (Esg).

“Siamo orgogliosi di annunciare la nuova collaborazione con Banca Generali Private", commenta Stefania Paolo, country head per l’Italia di Bny Mellon Investment Management, "una delle più grandi e rinomate istituzioni finanziarie al fianco degli investitori private in Italia. BNY Mellon Investment Management unisce il meglio di due mondi: la solidità e la portata di una grande istituzione finanziaria globale, e le competenze specializzate e la visione autonoma di otto società di gestione. Tutto questo è al servizio di Banca Generali Private, con cui condividiamo il focus sui fondi sostenibili. Offriamo così una gamma di fondi d’eccellenza con lunghi track record e con la capacità di catturare i trend e i temi strutturali di crescita in un mondo in costante cambiamento”.