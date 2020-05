Come trattare il retail con la Pandemia: Esma detta le regole agli intermediari

L’Esma, autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha pubblicato il 6 maggio scorso una comunicazione indirizzata agli intermediari che prestano servizi di investimento, precisando le regole di condotta da seguire e i requisiti organizzativi da rispettare per conformarsi alla direttiva Mifid 2 nel contesto generato dalla crisi pandemica Covid-19.

Ciò anche a seguito dell’aumento rilevato dalle autorità di vigilanza di alcuni Paesi (National Competent Authorities - NCAs) nell’operatività e nell’attività di trading da parte di investitori retail nel contesto attuale, caratterizzato da elevata volatilità dei mercati finanziari e da elevati rischi per gli investitori retail stessi nel caso di negoziazione di prodotti complessi o rischiosi.

In particolare, l’Esma ritiene che gli obblighi delle imprese che offrono servizi di investimento o servizi accessori agli investitori siano ancora maggiori nel caso di clienti nuovi o con conoscenze/esperienze limitate in materia di investimenti.

L’Esma raccomanda quindi alle imprese stesse il rispetto degli obblighi di product governance, trasparenza informativa e adeguatezza/appropriatezza, nell’offrire i propri servizi. Riguardo al primo, l’Esma ricorda che gli intermediari hanno l’obbligo di predisporre presidi adeguati nell’interesse del cliente retail e del cliente potenziale (target market e strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia prodotti che da distribuire). Riguardo alla trasparenza, l'autorità europea ribadisce la necessità che gli intermediari informino in tempo utile e in maniera adeguata la clientela sull’impresa, i suoi servizi e gli strumenti finanziari, distinguendo tra clienti retail e professionali.

L’Esma raccomanda infine agli intermediari che forniscono consulenza in materia di investimenti o di portafogli una profilatura del cliente attenta alle possibili conseguenze della crisi pandemica Covid-19 sulla situazione patrimoniale del cliente stesso, anche in rapporto alla valutazione di appropriatezza del portafoglio detenuto dal cliente, data anche la situazione determinata dalla crisi.