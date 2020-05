“C’è stata sui mercati una vera e propria esplosione di volatilità, al manifestarsi della pandemia, e nel nostro settore l’aumento della volatilità si accompagna sempre ad un aumento dell’attività di trading. Questo perché il traider è colui che cerca, sui mercati finanziari delle opportunità tendenzialmente anche di breve o brevissimo termine, e se i mercati sono piatti e non si muovono le opportunità sono veramente poche. Invece al contrario avere un mercato che si muove sia al rialzo, che al ribasso genera una marea di opportunità per chi fa trading2”: è con chiarezza e semplicità insieme che Fabio De Cillis, country manager di IG Italia, spiega come anche la sua società sia stata coinvolta dall’esplosione di attività di trading-on-line che ha distinto gli ultimi due mesi: “La nostra è una realtà assolutamente specialistica, operiamo in una nicchia di mercato, ci occupiamo di trading online da oltre 45 anni anni, e siamo leader nel mondo per quello che riguarda la negoziazione dei contratti per differenza, quelli che in gergo si chiamano Cfd, e recentemente abbiamo anche aggiunto i certificati turbo”.

Ma chi è stato protagonista più attivo di questo boom del trading?

Abbiamo registrato un incremento dell’attività sia di traider esistenti, che già operavano con noi, ma anche di tantissimi nuovi che hanno deciso di intraprendere con noi questa attività, sono state dunque settimane molto molto intense.

Quanto è ricollegabile questo fenomeno anche alla permanenza forzata in casa di molti risparmiatori che hanno avuto più tempo e privacy per cimentarsi?

È assolutamente così, sicuramente questa è una della componenti che ha favorito la crescita e l’interesse nel nostro settore è indubbio, e tanti ce l’hanno proprio detto e dimostrato. Una persona è a casa sta lavorando e magari si tiene aperta anche la finestra dei mercati che preferisce seguire e certamente ha più modo rispetto ad una situazione in cui uno deve andare in ufficio o in fabbrica. Però poi a tutto ci si abitua, e i fenomeni eccezionali si attenuato. Del resto, quando vedi i mercati che ogni giorno fanno più 10, meno 10, più 7 meno 7, dopo un po’ questa situazione straordinaria diventa quasi la normalità, e non a caso sin dai primi giorni di maggio la volatilitàsi è un po’ sgonfiata, quasi ci sembra che i mercati si siano fermati, e invece siamo ancora a livelli ben più alti rispetto a quelli pre crisi

Quanti dei vostri clienti possono essere considerati professionisti del trading?

Magari è una cosa che sorprenderà un pò, ma in realtà la maggior parte dei nostri trader nella vita fa altro. Abbiamo ovviamente un gruppo di trader che sono dei professionisti e fa questo come attività principale, ma la maggior parte fa lavori di qualunque altro genere e quindi in moltissimi casi questa situazione gli ha regalato in un certo senso molto tempo in più da dedicare a questa attività. Se si somma l’effetto-volatilità, ecco il risultato.

Quali sono i prodotti che sono piaciuti di più e che anche hanno dato qualche soddisfazione in più?

Nel trading, ovviamente, se ti trovi dalla parte giusta del mercato ti regalano ampie soddisfazioni, anche perché una stessa operazione che prima impiegava settimane per propagarsi con questa forza, con questa intensità, magari si risolve in due ore. Ovvio è che se ti trovi dalla parte sbagliata vale anche l’esatto contrario. In questo contesto i prodotti che hanno visto il maggior successo sono quelli definiti a rischio limitato, ovvero prodotti a capitale protetto. Noi per esempio abbiamo i nostri certificati turbo 24, che sono degli strumenti che hanno al loro interno, nella propria struttura, una protezione del capitale. Se un trader dovesse acquistare un certificato turbo 24 sa che se ha fatto un’operazione mettendoci un premio di 100 euro non potrà mai perde più di quei 100 euro e questo è il primo elemento. Sostanzialmente questo prodotto fa in modo che la disciplina che tutti i master trader e chiunque abbia fatto o seguito un qualunque corso di trading ha sentito definire come l’elemento principale più importante per il successo nel trading, in questo caso è sostanzialmente obbligatoria: sei obbligato a essere disciplinato perché la tua barriera di protezione è già incorporata nel prodotto. Tu che fai un operazione su questo strumento sai che più di quello non potrai mai perdere.

E se va bene?

Al contrario dall’altra parte hai quell’effetto moltiplicatore, che si chiama effetto leva, per cui io so che se faccio un operazione mettendo 100 euro, in realtà il mio capitale sarà moltiplicato per 10, 20 ,30, 50 volte sul mercato perché…anche qui non vorrei entrare in tecnicismi, ma l’effetto moltiplicatore, l’effetto leva di questi prodotti, può essere anche particolarmente importante. Questi due elementi insieme, secondo me, rappresentano la caratteristica vincente di un prodotto come questo perchè da un lato ho la possibilità di utilizzare tutti i benefici dell’effetto leva e quindi di moltiplicare il mio capitale e dall’altra parte so che se ho messo un premio di un certo importo qualunque cosa succederà sul mercato, non potrò mai perdere più di quello. In questo senso è veramente interessante lavorare con prodotti di questo genere e questo è un bene soprattutto per chi si avvicina a questo mondo.

Chi si avvicina e si è avvicinato in queste settimane di estrema volatilità, con i livelli di volatilità che abbiamo visto in queste settimane sono stati veramente straordinari, al trading online non era probabilmente preparato e quindi lavorare con uno strumento di questo genere ci da una protezione che è impagabile.

Avete altre novità, qualche prodotto interessante?

Un’altra delle possibilità che offriamo e ho visto essere molto utilizzata specie nelle ultime settimane è per l’opportunità di fare trading h24. Questa è una caratteristica trasversale su quasi la totalità dei nostri prodotti. Anche quando le borse sono chiuse, la sera e la notte, si può continuare ad operare, non tanto perchè i nostri clienti siano insonni quanto perché abbiamo visto quante volte gli annunci a tarda sera hanno poi generato un impatto considerevole sui mercati. Ecco allora che l’opportunità di poter lavorare a qualsiasi ora del giorno e della notte garantisce sempre l’opportunità di chiudere o coprire le mie operazioni. Il secondo elemento è la possibilità di fare trading su mercati principali durante il week end e questa è un opportunità unica a livello mondiale. Abbiamo visto in queste settimane quante volte ci sono stati annunci, tweet e accadimenti in generale durante il fine settimana che poi si sono convertiti in un movimento, nel bene o nel male, sui mercati finanziari. Poter sfruttare questi accadimenti che avvengono nel weekend in tempo reale è certamente un qualcosa che dà un valore aggiunto a chi fa operatività.

In termini di prospettive, qual è la vostra sensazione su questa divarocazione in atto tra l’andamento dei mercati, complessivamente buono, e l’economia reale, in gravissima crisi?

Le analisi possono essere fatte su i due piani e viaggiano a due velocità diverse. Da un lato hai l’economia reale, quello che sentiamo tutti i giorni sui giornali che sentiamo in televisione, sui telegiornali ecc... che è il racconto di quello che sta succedendo in Italia e nel Mondo e quindi un’economia che in questo momento è ferma ma che gradualmente piano piano inizia a ripartire e dove attendiamo una ripartenza direi non a V, come alcuni invece ritengono possa accadere, ma più come una U molto larga. C’è invece l’altro piano che è quello dei mercati finanziari, che come sappiamo hanno sempre quest’effetto un po’ anticipatore rispetto a quello che è l’economia e lo stiamo già vedendo. Sostanzialmente i mercati finanziari hanno già recuperato grosso modo metà delle perdite che hanno subìto con lo scoppio della crisi e verosimilmente andranno a coprire il gap in nemmeno troppo tempo e quindi si ritornerà a livelli pre-crisi senza troppe difficoltà, salvo ovviamente lo scoppio di qualche altro elemento di disturbo. In questo momento ci sembra che i mercati abbiano ripreso una certa confidenza, insomma le azioni intraprese dai vari Stati e dai vari Governi per una ripartenza, con tutte le precauzioni del caso, hanno dato confidenza al mercato. Anche le banche centrali stanno supportando l’economia sia in Europa, sia in America ma anche in Asia, e questo piace molto ai mercati finanziari, e dovrebbe piacere anche all’economia reale.