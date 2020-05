La crisi è grave ma il sistema bancario ha imparato dal passato

"Si registrano dei passi avanti in Europa ma allo stesso tempo la capacità di reazione rispetto ad altre potenzeeconomiche resta inferiore". A sostenerlo è Matteo Ramenghi, cio di Ubs Wm in Italia in un report sottolineando che "ogni crisi offre delle opportunità, per l'Europa è possibile fare un passo deciso verso maggior integrazione, ma se così non fosse è probabile che perderà rilevanza in futuro, sia nel perimetro europeo che nel contesto internazionale".

Quest'anno, si legge in uno stralcio dello studio ripreso da Adnkronos, "il rapporto tra debito pubblico e Pil salirà a doppia cifra in tutte le economie avanzate per via della recessione e del deficit necessario a contrastare gli effetti della crisi. Nel complesso il deficit della zona euro dovrebbeeccedere gli 800 miliardi di euro (il 7% del pil), molto meno rispetto agli Stati Uniti dove sarà oltre 3.200 miliardi di dollari (15% del pil). Il ricordo dell'ultima crisi è molto vivo negli investitori e spesso li porta a riproporre gli stessi modelli. In realtà si tratta di crisi molto diverse".

La crisi del 2008, prosegue Ramenghi, "veniva dalle banche e dalla finanza e finì per contagiare l'economia reale. La successiva crisi dei debiti pubblici del 2010 è stata originata da unaspirale di rendimenti dei titoli di stato periferici che ha portato a politiche di austerity e ha messo in discussione la solvibilità delle banche, due fattori che a loro volta hanno tolto risorse all'economia con il risultato di spingere i rendimenti obbligazionari ancora più inalto".

Il Coronavirus, sottolinea, "ha causato un vero e proprio collasso dell'economia reale ma le banche questa volta si sono fatte trovare ben capitalizzate e saranno un veicolo per mitigarne le conseguenze. Il settore bancario è molto più robusto e la Bce ha reagito rapidamente per assicurare tassi d'interesse convenienti. Inoltre, seppur dibattuti e con alcune controindicazioni, esistono strumenti disostegno (Mes, Omt) qualora ce ne fosse bisogno". Aspetto, questo, che trova riscontro anche nelle parole del presidente della commissione sulla Vigilanza bancaria dell'Eurotower, Andrea Enria, che confermava proprio della maggiore solidità patrimoniale degli istituti europei rispetto alla crisi del credito di 11 anni fa.

Per il cio della società di gestione del risparmio di Ubs, "è ragionevole aspettarsi che l'aumento del rapporto di indebitamento produrrà effetti molto più contenuti sulla spesa per interessi degli Stati grazie a tassi più bassi, evitando pericolose spirali. Ci sono altri rischi che però potrebbero materializzarsi nella fase di ripresa, in particolare l'assenza di politiche coordinate in Europa e le differenze nei livelli di indebitamento potrebbe creare delle asimmetrie competitive e crescentidivergenze, in contrasto con lo spirito della Unione Europea".

La principale speranza risiede nel Recovery Fund, un fondo per la ripresa, "che potrebbe mobilizzare oltre mille miliardi di euro con la possibilità di contributi a fondo perduto. Se confermati, i contributi a fondo perduto per contrastare l'emergenza potrebbero essere uno strumento per consentire una ripresa omogenea, senza creare distorsioni competitive e senza portare a spirali dei debiti pubblici".

La Bce "ha fatto di più rispetto alla scorsa crisi, ma può spingersi molto oltre", continua Ramenghi. "Anche su questo fronte però si registra qualche notizia negativa. La sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 5maggio ha messo in discussione la credibilità della Bce pretendendo che essa dimostri la ragionevolezza dei propri interventi, la proporzionalità degli acquisti di titoli di Paesi diversi e, di fatto,ha sminuito una precedente sentenza della Corte di Giustizia Europea".

Tornando ai mercati, aggiunge, "la nostra impressione è che il mercato azionario rifletta valutazioni per lo più ragionevoli ma che non lasciano molto margine d'errore se dovessero esserci evoluzioni negative della pandemia. Per questo abbiamo un posizionamento neutralesul mercato azionario".

Il credito "ha recuperato meno dell'azionario e sconta scenari più prudenti. Per questo abbiamo un sovrappeso sulle obbligazioni corporate investment grade e high yield (soprattutto statunitensi per via della maggior visibilità sulle politiche economiche) e sui titoli di Stato emergenti in valuta forte".