Le società finanziarie abusive segnalate dall'estero alla Consob

Si intensifica l'attività di vigilanza dei mercati finanziari internazionali e le varie autorità preposte all'attività di controllo inviano nuove segnalazioni all'mologa italiana, Consob.

Le segnalazioni di Fca (Uk). Platinum Forex Signals (www.platinumforexsignals.com); Quantom Capital / Protiviti International Limited (www.quantomcapital.com) con sede dichiarata a Londra; Wyelands Bank (https://wyelands.online; http://wyelands.eonlnbn.com) clone della società autorizzata Wyelands Bank Plc (www.wyelandsbank.co.uk) con sede a Londra;

BOIB Finance Investment Management (www.boib-finance.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Bank of Ireland Business Finance Limited;

London Fixed Bonds (www.londonfixedbonds.com) con sede dichiarata a Londra; Cryptozone24 (https://web.cryptozone24.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Crypto Facilities Ltd (www.cryptofacilities.com) con sede a Londra. Il sito web, utilizzato in Italia da un soggetto denominato FAH Investment LTD, è stato oggetto di delibera Consob n. 21246 del 28.01.2020 e successivamente la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibirne l’accesso dall’Italia;

Pierre Lafont Brokerage (www.pierrelafontbrokerage.com , www.lafont-brokerage.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Pierre Lafont con sede a Perpignan (Francia); Ledbury Plc (https://ledburyplc.com) con sedi dichiarate a Londra, New York e Zelzate (Belgio), clone della società autorizzata Ledbury SICAV Plc (www.arlington-cap.com/home) con sede a Malta; Savone Pierre Brokerage (www.savonepierrebrokerage.com ) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Savone Pierre con sede a Bruxelles (Belgio);

SLBE BVBA (www.slbe-bvba.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Solvas Life BVBA;

Alpstone Capital Services Limited (www.alpstonecapital.co.uk, www.alpstone-capital.co.uk) clone della società autorizzata Alpstone Capital Services Limited (email: [email protected] com); South West Capital Partners LLP (https://www. southwestcapitalpartners.co. uk/index.html) clone della omonima società autorizzata South West Capital Partners LLP;

One Crypto Trade (www.onecryptotrade.com) clone della società autorizzata First Equity Limited (www.firstequitylimited.com) con sede a Londra;

Universal Leasing Limited (www.universal-leasingltd.co. uk) clone della società autorizzata Universal Leasing Limited (www.ullgroup.com, www.admiral-leasing.co.uk) con sede a Manchester; Deutsche Bank UK / DB UK (email: [email protected] dbukinvestorrelations.com) clone della società autorizzata Deutsche Bank AG (www.db.com) con sede a Londra.

Fma (Austria) segnala Finanzen Kredit (www.finanzen-kredit.at); mentre, dal Belgio, Fsma mette in guardia da Marketsx.fr, clone della società autorizzata Safecap Investment Ltd con sede a Cipro. L’autorità di vigilanza belga avvisa inoltre i risparmiatori che la società utilizzava il sito internet www.marketsx.co.uk (al momento inattivo) e conti bancari aperti in Portogallo, Grecia, Bulgaria.

L'irlandese Bci avvisa i risparmiatori in merito ai rischi correlati all’acquisto o all’investimento in valute virtuali o criptovalute. Queste sono costituite da monete digitali non regolamentate che possono essere utilizzate anche come forme di pagamento. Tuttavia, precisa l’autorità, esse non hanno corso legale e non sono garantite dalla Banca Centrale d’Irlanda né da alcuna banca centrale nell’Unione Europea.

Le segnalazioni di Sfc (Hong Kong). American Vertex Trading Corporation Ltd (www.american-vertex.com) con sede dichiarata ad Hong Kong; Capital Markets (www.capital-markets.com) con sedi dichiarate a New York e Hong Kong;

Hangtung International Wealth (www.htcfhk.com); https://scksecurities.com con sede dichiarata a Hong Kong, clone della società autorizzata dalla Sfc, SCK Securities Limited;

https://web.winnabao.com, clone della società autorizzata dalla Sfc, Saxo Capital Markets HK Limited;

www.hwsecurities.io, clone della società autorizzata dalla Sfc, Hing Wong Securities Ltd;

https://ofchk.com/index-en.htm ; www.fujihk.net; www.yuexiuny.com