Lombard Odier Im lancia un fondo globale sul fintech

Lombard Odier Im amplia l'offerta legata alle tendenze globali lanciando una nuova strategia fintech per rinvestire nei leader della trasformazione tecnologica e digitale nel settore dei servizi finanziari.

L'offerta della società, dedicata alle tendenze globali, intercetta temi come la digitalizzazione, i marchi di consumo e l’attenzione ad un sano stile di vita, il tutto supportato dall’importante esperienza di LOIM in materia di investimenti sostenibili. Lombard Odier Im gestisce quasi 2 miliardi di dollari attraverso diverse strategie tematiche, quali Global Fintech, Global Prestige e Golden Age.

La nuova strategia globale offre agli investitori un accesso completo alle imprese di tutta la gamma fintech; dalle società consolidate di fama mondiale, a quelle che rendono possibile la trasformazione finanziaria e tecnologica del settore, così come ai futuri protagonisti della rivoluzione dirompente.

Sulla base di un’analisi fondamentale continua dei mercati globali, la strategia adotta un processo di selezione titoli di tipo high conviction, a fronte del primato tutt’oggi detenuto dalla fintech nell’orientare l’adozione delle tecnologie digitali in tutti i settori dei servizi finanziari. Dopo una rigorosa analisi, incentrata sul track record finanziario, sulle prassi commerciali e su una valutazione previsionale della sostenibilità dei modelli di business e delle quotazioni, si procede a selezionare un portafoglio attivo concentrato, composto da circa 50 titoli caratterizzati da un buon livello di diversificazione.

Alla guida del team di investimento c'è Henk Grootveld, entrato a far parte della società a gennaio 2020 dopo l’addio a Robeco. Il manager ha all’attivo vent’anni di esperienza negli investimenti tematici. La strategia è gestita da Jeroen van Oerle e Christian Vondenbusch. van Oerle, a suo tempo portfolio manager della strategia Global FinTech Equities di Robeco, è specializzato in tecnologia. Vondenbusch è un senior portfolio manager di grande esperienza, con un solido curriculum nell’investimento tematico e una specializzazione nei titoli finanziari.

“Siamo lieti di presentare la strategia Global Fintech, guidata da un team che vanta una comprovata esperienza e competenze impareggiabili", commenta Didier Rabattu, head of global equities di Lombardo Odiere Im. “Il tasso di crescita registrato negli ultimi anni dalle imprese fintech ha suscitato grande interesse tra gli investitori".

Il loro desiderio di sfruttare la velocità di espansione della fintech, il suo tasso di adozione da parte delle società che erogano servizi finanziari a livello globale e il relativo impatto sui mercati globali non poteva fare altro che aumentare con il corso del tempo e, dal momento che le strategie fintech continuano a penetrare nei mercati in via di sviluppo, sorgeranno opportunità significative”, aggiunge.

“A nostro avviso, il Covid-19 ha effettivamente accelerato la digitalizzazione dei servizi finanziari", dice Henk Grootveld, portfolio manager dei trend globali dell'azienda. "La combinazione di una maggiore penetrazione dell'e-commerce, di paesi che vogliono ridurre l'economia sommersa e del fattore igiene, ci sta portando in maniera ancora più veloce rispetto a prima verso una società senza denaro contante.

“La transizione globale verso una società senza denaro contante, la maggiore inclusione finanziaria grazie alla finanza digitale, l’emergere di nuovi servizi finanziari grazie all’abbassamento delle barriere all’ingresso, l’ascesa di ecosistemi tecnologici e la sicurezza informatica sono elementi chiave delle imprese che erogano servizi finanziari che puntiamo a cogliere con questa strategia”.