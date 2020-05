Gli italiani scoprono i pagamenti online via WhatsApp

Dal 4 al 13%. Rispetto ad aprile e marzo dell'anno scorso, il balzo delle spese online dei due mesi di quest'anno è di ben nove punti percentuali. Lo rilevano i dati pubblicati da Paydo. La startup fintech italiana di Donato Vadruccio (in foto) pubblica oggi i risultati della sua ricerca, da cui si ricavano dati interessanti anche sulle abitudini di acquisto online degli italiani, più orientati verso acquisti "inesistenti lo scorso anno", come i farmaceutici. Come prevedibile, sono "scomparse le spese per i viaggi e per ristoranti e bar, quest’ultimi sostituiti con il food delivery".

Chiusi in casa per senso di responsabilità e per via delle regole di contenimento della pandemia di Covid-19, gli italiani hanno scoperto anche la possibilità di acquisti attraverso WhatsApp. Paydo (che con il sistema di pagamento Plick, permette di inviare denaro tramite messaggi sull'applicazione di messaggistica, sms e e-mail, senza la necessità di inserire l’iban del destinatario) rileva, nei mesi di marzo e aprile appena passati, una crescita del 50% dell’utilizzo della propria piattaforma sul sistema di chat.

Rimangono invariate alcune tipologie di acquisti come, per esempio, i regali, pari al 12% dei pagamenti complessivi e in linea con lo scorso anno così come le lezioni (dalle ripetizioni ai corsi di chitarra, pari al 1,4%). I pagamenti per il food delivery (pari al 4%) erano inesistenti lo scorso anno e sostituiscono in toto quelli che nei mesi di marzo e aprile del 2019 venivano effettuati nei bar e nei ristoranti per apertivi e cene, che si sono azzerati insieme alle spese per i viaggi.

Nuove categorie di spesa nel periodo del lockdown, inesistenti lo scorso anno, si registrano per farmacie, con particolare riferimento all’acquisto delle mascherine (pari al 3% degli acquisti complessivi) con una spesa media di 41 euro, per i regali di Buona Pasqua (3%) con un ticket medio di 129 euro, per abbonamenti streaming e televisivi (in una forma di rimborso tra privati) pari al 2%.

A conferma del cambio di rotta delle abitudini di acquisto in Italia, ci sono anche i dati di oggi di Unimpresa. Secondo il centro studi dell'associazione di categoria, negli ultimi due mesi lo shopping online ha beneficiato di una spinta che sfiora il 20%, a fronte di un crollo per trasporti e settore alberghiero.