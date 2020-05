Illimity cavalca la volatilità dei mercati e raddoppia gli utili

Il consiglio di amministrazione di Illimity ha approvato in data 11 maggio i risultati relativi al primo trimestre chiuso il 31 marzo 2020. La banca specializzata in Npl e credito alle Pmi fondata da Corrado Passera, chiude il primo trimestre 2020 con un utile ante imposte di 7,2 milioni di euro, in crescita di circa 5 volte rispetto al trimestre precedente, e un utile netto di circa 4,5 milioni di euro.

Gli attivi della banca sono rimasti sostanzialmente stabili a 3,1 miliardi di euro rispetto al trimestre chiuso il 31 dicembre 2019. I crediti verso la clientela nel trimestre si attestano a 1.662 milioni di euro rispetto ai 1.638 milioni di euro di fine 2019, già in forte crescita.

All’interno di questo aggregato, i crediti della divisione Sme registrano un progresso del 5% sul dato di fine anno (di cui +7% il segmento Cross-over & Acquisition Finance e +17% il segmento turnaround); la limitata crescita degli investimenti della divisione DCIS1 riflette invece la stagionalità tipica di questo business, che vede le transazioni in crediti distressed concentrarsi nell’ultima parte dell’anno, e l’impatto di alcune cessioni.

Nel primo trimestre si conferma la robusta dotazione di liquidità della banca, pari a circa 750 milioni di euro al 31 marzo 2020 tra cassa, posizione interbancaria netta e attività finanziarie prontamente liquidabili di alta qualità e altri titoli negoziabili.

La raccolta diretta da clientela retail e corporate è cresciuta, raggiungendo 1,7 miliardi di euro (+7% rispetto al 31 dicembre 2019). La crescita, coerente con obiettivi di raccolta più contenuti, è stata trainata prevalentemente dalla banca diretta digitale, illimitybank.com, la cui attività è proseguita nel corso del trimestre con l’ingresso di circa 7.000 nuovi clienti e una crescita dei depositi del 12% rispetto al dato di fine 2019.

Il CET1 ratio della banca si conferma robusto a 18,7%, in riduzione rispetto al dato di fine 2019 di 21,4% principalmente per effetto del goodwill derivante dall’acquisizione di IT Auction, consolidata dal 1 gennaio 2020, e per la riserva da valutazione negativa sui titoli HTCS per 11 milioni di euro dovuta alla volatilità del mercato.

Si tratta di titoli altamente liquidabili con durata media intorno ai 3 anni. Considerando l’impatto positivo per circa 7,7 milioni di euro connesso al buyout del rimanente 30% di IT Auction da realizzarsi tramite aumento di capitale riservato e l’inclusione nei mezzi propri delle azioni speciali per 14,4 milioni di euro, a seguito del completamento dell'iter di approvazione da parte dell'EBA, il CET1 ratio pro-forma della banca si attesterebbe in un intorno del 20%. Il CET1 ratio della banca non include ancora gli effetti delle misure nazionali e internazionali approvate a favore di imprese e banche.

Le attività di rischio ponderate sono aumentate del 9% nel trimestre a 2,3 miliardi di euro a seguito di un aumento delle attività finanziarie e dell'esposizione interbancaria, componente che in futuro sarà gradualmente sostituita da nuovo business con la clientela.

Sul fronte dei risultati economici, i ricavi, al netto delle poste non ricorrenti, sono in crescita anche nel primo trimestre (+10% rispetto al trimestre precedente). La divisione distressed credit investment & servicing ha riportato ottime performance, con incassi superiori alle attese, generando 9 milioni di euro di profitti da cessioni e saldo e stralcio di posizioni, in anticipo e ad un valore superiore rispetto a quanto previsto dai rispettivi piani di recupero.

La divisione ha inoltre beneficiato degli effetti positivi in termini di commissioni attive derivanti dal consolidamento per la prima volta di IT Auction. Anche la divisione Sme ha mostrato continui progressi, con volumi di nuovi business in crescita in particolar modo nel factoring.

Nel trimestre appena concluso l'istituto di credito ha deciso di seguire un approccio prudente coerente con uno scenario COVID-19 che ha previsto accantonamenti su crediti per 2,7 milioni di euro (costo del credito annualizzato di 118 punti base rispetto ai 46 del quarto trimestre 2019).

Alla luce del deterioramento trascurabile registrato fino ad ora dal portafoglio crediti della divisione Sme della banca, tale aumento è interamente attribuibile agli accantonamenti collettivi stimati per far fronte a un potenziale deterioramento della qualità del credito che si potrebbe concretizzare in futuro in funzione dell'impatto economico della crisi. Tale approccio ha portato il tasso di copertura dei crediti organici in bonis (escluso il segment factoring, già coperto in larga parte da garanzia assicurativa) a oltre l’1,5%.