Precedentemente in XY SA di Chiasso, dove rispettivamente ha seguito dal punto di vista operativo e relazionale i principali rapporti della società, e in TerraNova Partners dove ha lavorato nel settore del private equity, Riccardo Faroppa oggi entra nell'area family office di Banor Sim.

Faroppa ha iniziato la sua carriera lavorando per circa sei anni nel settore della consulenza strategica, in BCG e Accenture, dopo aver conseguito una laurea in Fisica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, con il massimo dei voti.

Il professionista farà parte di un’area importante per Banor, quella del family office, che sta conoscendo un grande sviluppo ed ha un significativo potenziale di crescita. “Accogliamo con soddisfazione l’arrivo di Riccardo nel nostro team”, dice Massimiliano Cagliero, ceo di Banor Sim. “È un professionista di grande qualità e sono certo che le sue esperienze precedenti saranno valorizzate al meglio all’interno della nostra realtà". Stiamo puntando molto sull’area del family office per la quale vediamo un futuro di grande espansione”. “Metterò al servizio le mie conoscenze ed esperienze per questa realtà dinamica e coesa, al fianco di altri professionisti di prim’ordine”, commenta Faroppa.