Utili in calo, Diasorin ritira la guidance 2020

Con quel +14%, il 10 marzo scorso in una Piazza Affari sottoshock con il resto del Paese per l'inizio del lockdown imposto dalla diffusione del Covid-19, Diasorin aveva fatto sognare gli operatori del mercato azionario. L'azienda di diagnostica italiana aveva scalato fino alla vetta l'indice Ftse Mib grazie all'annuncio del lancio in Europa e Stati Uniti di un test molecolare sul virus Covid-19 molto più veloce di quello che era a disposizione in quella fase della pandemia.

Le buone performance del titolo sono durate più di un mese, ma alla fine anche la società guidata da Gustavo Denegri ha dovuto cedere terreno davanti al fattore che sta dominando tutt'oggi le Borse mondiali: la volatilità. Il primo trimestre dell'anno si è chiuso per Diasorin con una contrazione dell'utile a 37,7 milioni di euro (-6,6% rispetto allo stesso perido dell'anno scorso), anche se aumenta i ricavi del 2,3% a 175,6 milioni.

Un buon segnale che attutisce "la contrazione dei volumi di test di routine nelle geografie più colpite dal Covid-19", in particolare Cina, Italia e Stati Uniti. Dice l'azienda. Le vendite di diagnostica molecolare (la novità che aveva spinto il titolo in Borsa) sono state particolarmente positive tra marzo e maggio con un +47,9% a tassi di cambio costanti.

Davanti alla drastica riduzione degli introiti netti il gruppo ha deciso di ritirare la guidance 2020 pubblicata l'11 marzo. "Non rifletteva gli impatti derivanti da Covid-19", dichiara Diasorin commentanto i risultati trimestrali che realisticamente. "Pertanto non può restare invariata davanti al significativo deterioramento dello scenario macroeconomico e delle conseguenti incertezze del mercato in seguito alla diffusione globale della pandemia, dell'elevata incertezza sulla sua durata e sull'impatto sui risultati della società".