Le opportunità del debito nei mercati emergenti

"Le obbligazioni sovrane dei mercati emergenti in valuta forte offrono attualmente un rendimento di circa il 6,5% (sulla base dei pesi dell'indice Jpm Embing D). Con il tasso dei federal funds attualmente a zero e molti titoli di stato che offrono ora rendimenti inferiori allo zero, gli investitori possono trarre vantaggio dai rendimenti offerti dal debito dei mercati emergenti, dato che le alternative sembrano molto poco interessanti nelle attuali circostanze". L'analisi di Leo Hu, co-lead portfolio manager Emd Hc di Nn Ip.

I fondamentali indotti dal Coronavirus dipingono in gran parte un quadro triste per i mercati emergenti, con una prospettiva buia per le esportazioni e il turismo, insieme a un'offerta di petrolio in aumento rispetto alla domanda.

Nel frattempo, l'emissione è aumentata in quanto i titoli sovrani dei mercati emergenti investment grade hanno stampato enormi volumi per contrastare l'impatto economico negativo del Covid19. Mentre la maggior parte delle emissioni è stata effettuata, Nn Ip crede che ci sia tutto lo spazio necessario affinché i titoli sovrani più piccoli e quelli quasi-sovrani si avvicinino al mercato.

Nonostante il quadro fondamentale complessivamente negativo, il livello di sostegno del FMI e della World Bank compensa queste minacce. Inoltre, Nn Ip ritiene che questi fondamentali siano ben noti agli investitori e già ampiamente prezzati; in quanto tali, non rappresentano più un rischio di coda. Il principale rischio di coda è l'aumento delle tensioni tra Usa e Cina dopo o addirittura prima della fine della lotta contro il coronavirus. Questo sarebbe il momento meno favorevole in assoluto per la discordia globali.

Nn Ip vede anche una ragione di positività per quanto riguarda il miglioramento dei fattori tecnici. Il tono generale dei mercati del credito globali è costruttivo, poiché la fiducia è stata alimentata dal sostegno della Fed. Lo slancio è costante, poiché gli spread si sono stabilizzati dopo il rally iniziato il 23 marzo, quando le vendite di Etf hanno quasi causato l'arresto del mercato con l'inizio della pandemia che ha portato a massicci deflussi. Da allora questi sono rallentati fino a raggiungere un certo punto.

Inoltre, le valutazioni rimangono interessanti nonostante il rally che ha causato un restringimento degli spread rispetto ai livelli più ampi degli ultimi dieci anni, e sono addirittura migliorate rispetto alle asset class obbligazionarie comparabili. I mercati emergenti high yield, in particolare, sono in ritardo rispetto agli Stati Uniti, che si sono ripresi dopo l'annuncio della Fed di voler acquistare Etf ad alto rendimento e “angeli caduti”.

I mercati emergenti high yield sono probabilmente la parte meno amata dei mercati del credito globale, e il sentimento non può peggiorare ancora molto. Il mercato ha valutato sempre di più le aspettative di default, ma ignora ampiamente le possibili sorprese positive.

Tali sorprese potrebbero consistere in un rimbalzo dei prezzi del petrolio e delle materie prime quando la domanda e l'offerta trovano un equilibrio, in un programma favorevole del FMI, una rapida e pulita ristrutturazione dei prestiti cinesi, o, in caso di default, in una rapida e favorevole ristrutturazione accompagnata da un cambiamento delle prospettive economiche con il miglioramento dell'economia globale.

Nel complesso, Nn Ip ritiene che l'incertezza delle ricadute economiche e l'accesa retorica Usa-Cina giustifichino una posizione di rischio più difensiva di quella storicamente assunta. Tuttavia, date le drastiche azioni intraprese per combattere il coronavirus, con risposte politiche senza precedenti da parte di tutte le principali banche centrali, abbiamo aggiunto selettivamente alcuni dei nomi migliori dell'universo dei mercati emergent. Ciò è dovuto al loro attraente carry in un momento in cui la Fed ha ridotto i tassi a zero. Il carry è una componente importante del debito dei mercati emergenti in valuta forte, quindi siamo inclini a mantenere la calma e a proseguire.