Lyxor quota cinque Etf tematici basati sull'intelligenza artificiale

Lyxor annuncia la quotazione di cinque Etf tematici che consentono di accedere ai temi di investimento e ai megatrend che stanno rimodellando il mondo: la crescita della digital economy e della disruptive technology, il cambiamento urbano con la future mobility e le smart city e le abitudini di consumo dei millennials. Queste tematiche emergenti consentono di cogliere opportunità di investimento che vanno al di là dei tradizionali fondi ponderati per il settore o la capitalizzazione di mercato.

I nuovi Lyxor Etf replicano indici tematici sviluppati da Maci, leader nella fornitura di strumenti e servizi di supporto alle decisioni strategiche per gli investitori istituzionali, e integrano caratteristiche specifiche messe a punto in coordinamento con Lyxor. Questi Etf rappresentano un passo avanti per l'industria del risparmio gestito di oggi.

Utilizzando il natural language processing (NLP) e le più recenti tecnologie di data science, viene definito un insieme di parole chiave legate ai cinque temi, che consente di identificare le società da includere nei diversi indici tematici, applicando criteri rigorosi in base alla proporzione dei ricavi legati a un particolare tema.

Un gruppo di esperti selezionati da Msci viene consultato per garantire che la metodologia di ogni indice sia ottimale e costantemente aggiornata per poter essere il più possibile in linea con l’evoluzione dei ,egatrend. Ogni indice integra filtri basati sul rating Esg di Msci, su punteggi relativi alle controversie e sull’esclusione di alcune attività.

Combinando i tre principi di indicizzazione trasparente, data science all'avanguardia e apporto dell’expertise umana circa lo sviluppo delle tendenze, questi Lyxor Etf sono unici nel campo degli investimenti tematici e combinano il meglio dell'approccio passivo e attivo per fornire agli investitori un accesso liquido, efficiente e a costi contenuti ai temi d'investimento che alimentano l’evoluzione del mondo in cui viviamo.

"Il mondo sta cambiando rapidamente, come dimostra l'attuale crisi Covid-19, e gli esseri umani stanno innovando più velocemente che mai", dice Arnaud Llinas, head of Lyxor Etf & Indexing. "L’home working di massa, ad esempio, ha fatto accedere milioni di persone all'economia digitale. Nel frattempo, le preoccupazioni per la salute hanno accelerato le discussioni sul futuro della mobilità e su come le smart city potrebbero contribuire a combattere la diffusione delle malattie infettive. Il futuro degli investimenti settoriali appare molto diversificato, ecco perché questi Etf segnano una nuova frontiera per gli investimenti passivi".

"È ampiamente riconosciuto che una serie di Megatrend avranno un impatto sull'economia e sulla società a livello globale. Questi indici tematici di MSCI forniscono agli investitori gli strumenti per valutare e misurare le tendenze strutturali utilizzando la nostra metodologia modulare e flessibile", aggiunge Stephane Mattatia, global head of thematic indexes di Msci.

I cinque ETF, a replica fisica, sono quotati su Euronext, London Stock Exchange, Xetra e Borsa Italiana con un TER (costo totale annuo) ridotto in via temporanea allo 0,15% (che diventerà 0,45% nel settembre 2021)*.