Da Mossa a Xausa, tutti i prossimi ospiti di Sos Investire

La prossima settimana Sos Investire avrà come ospiti i protagonisti del sistema bancario, assicurativo e finanziario. La striscia, in diretta streaming dal lunedì al venerdì alle 18.30 sul canale YouTube di Economy Group e sulla pagina Fb di Investiremag.it, dedicata all'asset management e alla consulenza, inizierà con l'intervista a Maurizio Donato (in foto).

Il vice presidente dell'Ocf, organismo responsabile per la tenuta dell'Albo unico dei cf italiani, sarà intervistato da Marco Muffato, caporedattore di Investire. Martedì, il direttore Sergio Luciano, ospiterà Gian Maria Mossa, amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali.

Il presidente di Assonova, Giuliano Xausa, mercoledì, sarà l'ospite di Muffato. Giovedì, Luciano incontrerà Sebastiano Picone, responsabile business development di Moneyfarm. La settimana si conclude con l'intervista del direttore a Massimo Trabattoni, head del segmento sull'equity italiano di Kairos.