Usando come scudi umani i suoi residui 60 mila dipendenti italiani, Fca ha chiesto alla Sace la garanzia statale su 6,5 miliardi di prestiti. Bisogna darglieli, perché altrimenti per le sue tute blu saranno guai. Lo scoop – che conferma voci di qualche giorno fa – è di Mf.

Però non è per niente bello che l’azionariato di controllo del gruppo che fa capo alla famiglia Agnelli-Elkann non abbia esitato a suo tempo a trasferire in Gran Bretagna la sua sede fiscale per pagare meno tasse e in Olanda quella societaria per avere mani gestionali più libere ed ora però venga a piangere in Italia (o anche in Italia, non poniamo limiti…) per farsi finanziare dallo Stato contro la crisi del coronavirus.

Come dirle di no? Le società basate in Italia del gruppo sono tante e hanno tanti dipendenti, quindi hanno il diritto di legge di chiedere ed ottenere. Però lo stigma del doppiopesismo deve pur raggiungere coloro che oggi pietiscono aiuti a uno Stato peraltro dissanguato come il nostro ma quando hanno potuto trasferire la holding titolare dei maggiori obblighi fiscali in uno Stato più morbido da questo punto di vista come la Gran Bretagna non hanno esitato a farlo. E non basta: anche il trasferimento della sede societaria in Olanda è stato deciso per ottenere, sotto il regime di Amsterdam, il vantaggio del voto multiplo che l’Italia (sbagliando, ma tant’è) non ha voluto introdurre neanche nel recente Decretone.

Attenzione, però: le attività italiane del gruppo, almeno quelle, le tasse continuano a pagarle in Italia. Mentre i colossi del web non pagano quasi niente e da nessuna parte. A quando una bella richiesta di garanzie creditizie statali italiane anche da Google?