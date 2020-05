Goldman Sachs emette due obbligazioni a tasso fisso in euro

Goldman Sachs lancia “Obbligazioni Goldman Sachs Docu” a tasso fisso 2.50% in euro a cinque anni, con rimborso a scadenza pari a 1,000 euro o 1,080 dollari.

I due titoli di debito offrono agli investitori flussi cedolari annuali fissi in euro pari a 2,50%. A scadenza è previsto il rimborso integrale del valore nominale iniziale pari a 1.000 euro nel caso in cui il tasso di cambio euro/dollaro sia inferiore a 1,08 alla data di valutazione finale (5 maggio 2025). In caso contrario, l’investitore riceverà un importo fisso a scadenza pari a 1.080 dollari per ciascuna obbligazione.

Ciò significa che, in caso di deprezzamento del biglietto verde rispetto all’euro e quindi in presenza di un tasso di cambio tra le valute superiore a 1,08, l’investitore subirà una perdita sul capitale investito tanto maggiore quanto più alto sarà il tasso di cambio effettivo. Le obbligazioni sono quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana, segmento EuroMOT.

L’aliquota di imposta italiana applicabile sui proventi derivanti dalle pbbligazioni, quale vigente al momento dell’emissione, è pari al 26%. L’ammontare di tale imposta potrebbe variare nel tempo.

Ad esempio, in presenza di un tasso di cambio eur/usd è pari a 1,20, il rimborso a scadenza sarebbe pari a 900,00 Euro circa, con una perdita pari a 100,00 ouro per obbligazione; in presenza di un tasso di cambio pari a 1,30, il rimborso a scadenza sarebbe pari a 830,77 euro circa, con una perdita pari a 169,23 euro per obbligazione.