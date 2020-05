Mirabaud Am riceve la certificazione Sri dal governo Francese

Mirabaud Asset Management ha ottenuto dal governo francese la certificazione Sri per la sua strategia obbligazionaria convertibile globale. Con la nomina di Hamid Amoura (in foto) a capo del team di investimenti socialmente responsabili a settembre 2018, il gruppo ha portato avanti l’integrazione dei criteri Esg nella filosofia e nel processo d’investimento delle sue diverse soluzioni.

L’assegnazione del riconoscimento da parte del ministero delle Finanze francese è la riprova del successo dell’approccio responsabile di Mirabaud Am, firmataria dei principi per l’investimento responsabile delle Nazioni Unite dal 2010. La certificazione Sri rappresenta un passo significativo verso l’obiettivo di consolidare ulteriormente l’approccio Sri della società e migliorare così il posizionamento di Mirabaud Am sul fronte della sostenibilità e della responsabilità.

“Convinzione e pragmatismo ispirano l’integrazione dei criteri Esg nei nostri processi di investimento", dice Hamid Amoura. "Il nostro approccio responsabile mira a misurare il livello di responsabilità e sostenibilità delle società, nonché a individuare le sfide materiali che ne derivano. Inoltre, l’engagement con gli azionisti costituisce uno dei punti di forza del nostro approccio SRI. Puntiamo a rafforzare le capacità dei nostri team di gestione di individuare e valutare le sfide extra-finanziarie che costituiscono oggi parte integrante del valore di qualsiasi società”.

Nicolas Crémieux, senior manager della strategia “Convertible Bonds Global” che ha ottenuto le cinque stelle Morningstar nella categoria convertibili globali, aggiunge: “L’integrazione dei principi Esg nel processo d’investimento non solo è un complemento indispensabile per una valutazione approfondita della salute di una società e della sua sostenibilità, ma anche una risposta chiara alle aspettative degli investitori, per i quali una sana gestione dei rischi sociali e ambientali è oggi fondamentale”.

Soddisfatto anche David Basola, responsabile per l’Italia di Mirabaud Am. “È un privilegio far parte di una società di gestione specializzata come Mirabaud Asset Management che, dalla sua creazione nel 2012, trasmette con forza e convinzione i valori di un gruppo con 200 anni di esperienza nella gestione patrimoniale", aggiunge Basola. "Indipendenza, convinzione e responsabilità sono valori universali e senza tempo, come dimostra l’inclusione dei criteri Esg nei principi di gestione del Gruppo molto prima che gli investimenti responsabili divenissero così popolari.”