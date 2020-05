L’incontro annuale della Consob con il mercato finanziario si terrà martedì 16 giugno prossimo alle ore 11:00. Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso, l’intervento del pesidente, Paolo Savona, sarà trasmesso in diretta streaming.

Intanto l'Autorità di controllo italiana sulla Borsa e i mercati riceve nuove segnalazioni di società abusive dagli organismi omologhi stranieri.

Le segnalazioni di Fca (Regno Unito). Infinitrade (www.infinitrade.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria); isa-search.co (www.isa-search.co) con sede dichiarata a Londra; Stockmarket Insider / Fixed Rate Bonds (https://fixed-rate-bonds.co. uk; https://stockmarket-insider.uk , [email protected] ); Kensington Bonds Group (https://kensingtonbondsgroup. co.uk) con sede dichiarata a Londra; Nat International Funds (www.natinternationalfunds.com , www.natinternational-funds.com ) clone della società autorizzata Natixis International Funds (Dublin) plc (www.im.natixis.com) con sede a Dublino;

Debt Solutions / Debt Solutions (www.debt-solutions.org.uk); Stratis Finance / Stratis Financial (www.stratisfinancial.site);

CentDesk / CentDesk Capital Limited (www.centdesk.com) con sede dichiarata a Londra; Dekocorp / Promotion Corp Solutions Limited (https://dekocorp.com) con sede dichiarata a Londra; Richfield Capital / Richfield Capital Limited (www.richfield-trading.com) con sede dichiarata a Belize City; Nimble Markets / Nimble Markets Ltd (www.nimblemarkets.com) con sede dichiarata a Londra; Allgreen Capital Ltd / Concept4x (https://concept4x.com) con sede dichiarata a Roseau Valley (Commonwealth of Dominica);

Prime Bitcoin Miners (https://primebitcoinminers. com) con see dichiarata a Chandler (Arizona –Usa); Libra Markets (https://libramarkets.com) già segnalata dalla Fma (v. "Consob Informa" n. 22/2019); Jones Mutual / GreenRiver OU (https://jonesmutual.com) con sedi dichiarate in Estonia ed Irlanda; Cryptotraderoptions (https://cryptotraderoptions. com/en/) con sede dichiarata a Londra; Coinshield (www.coinshieldltd.com) con sede dichiarata a Newport (Uk); Apex Capital Associates (www.apexcapitalassoc.com) con sede dichiarata a New York;

Brookfield Investment Funds Plc (https:// brookfieldinvestmentfundsplc. net/) con sedi dihiarate a Dublino e Londra, clone delle società autorizzate Brookfield Investment Funds (Ucits) plc con sede a Dublino e Brookfield Public Securities Group (UK) Limited con sede a Londra; Integral Development Asset Management (www.integral-am.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Integral Development Asset Management con sede a Parigi;

Global Wealth Investment (www.globalwealthinvestment. com), clone della società autorizzata Global Wealth Ltd con sede a West Glamorgan (Uk); Cfam Fx / Cfan Fx (www.cfamfx.com) clone della società autorizzata IS Prime Limited con sede a Londra;

Atlas FMI (www.atlasfmi.com) clone della società autorizzata Atlas Financial Ltd (www.atlas-financial.co.uk) con sede a Sheffield (Uk); Class Wealth Management (www.classwealth.com) clone della società autorizzata Class con sede a Flirac (Francia);

Black Panda Loans / Quick Lends (http://blackpandaloans.co.uk) clone della società autorizzata RU Media UK Limited con sede a Slough (Uk);

Chase de Vere Independent Financial Advisers Limited (www.chase-devere.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Chase de Vere Independent Financial Advisers Limited (www.chasedevere.co.uk) con sede a Londra;

IGPFX (www.igpfx.com) clone della società autorizzata Tor Currency Exchange Limited (email: [email protected]) con sede a Penzance (Uk); Courtiers Investment Services Limited (email: [email protected] com), clone della società autorizzata Courtiers Investment Services Limited (www.courtiers.co.uk);

Merrion Stockbrokers Ltd (www.merrionbrokerage.com, www.merrionbrokers.com, www.themerrionstockbrokers.com , www.themerrion-stockbrokers. com, www.themerrion-stockbrokers. co.uk) con sedi dichiarate a Dublino e a Londra, clone della società autorizzata Merrion Stockbrokers Ltd con sede a Dublino; Linton Capital UK (www.lintoncapital-uk.com) clone delle società autorizzate Linton Capital LLP con sede a Londra, M & G Securities Limited (www.mandg.co.uk) con sede a Londra, M & G Financial Services Limited (www.mandg.co.uk) con sede a Londra, M&G Investment Management Limited (www.mandg.co.uk) con sede a Londra;

Leeway Financial Services (www.leewayfinancialservices. com, www.leewayfinancialservices. co.uk) con sede a Stevenage, Hertfordshire (Uk) clone della società autorizzata Leeway Financial Services Ltd con sede a Ware, Hertfordshire (Uk);

GFS Renewable Energy (www.gfsrenewableenergy.com; https:// gfsrenewableenergybond.weebly. com) clone della società autorizzata GFS Renewable Energy Limited con sede a Londra.

Le segnalazioni di Sfc (Hong Kong). JSGI Global Holding Limited (www.jsgigholding.com) con sede dichiarata a Hong Kong;

Hangtung International Wealth (www.htcfhk.com) con sede dichiarata a Hong Kong.

Le segnalazioni di Cnmv ( Spagna). Tim Bluesky Consulting Sl; Gwd Forestry Sl (www.gwdforestry.com); Bitcoin Storm (https://bitcoin-storm.com/es/ ); The Market Master (https://es.themarketmaster. live/); BTC-Billionaire (https://es.btc-billionaire. com/); Bitcoin Billion Club (http://bitcoin-billion-club. com/es/); Royal Banc (https://royalbanc.io/es/); Immediate Edge Bot (https://es.immediateedgebot. com/); Smart Trade and Investment Ltd (www.coin2fx.com/es/); Affort Projects S.A (https://247globaltrade.com); Tradeprofitoption (www.tradeprofitoption.com); Trademarket247 (www.trademarket247.com); Royalfxtrade Ltd (https://royalfxtrade.com); Quicktradeoption (www.quicktradeoption.com);

Primexbt Trading Services Ltd / Prime Technologies Ltd (https://primexbt.com/es/); Pro Star Griffith Corporate Limited (https://news-traders.com/); Fx Limited (www.mciinvestments.com/es/); Get Into Forex (http://fxmanagedaccounts.com) ; https://reto.online; Real Market Broker / Pure M Global Limited (https://realmarketbroker.com) ;

24Ttrade-explore (www.24trade-explore.com); Pro Star Griffith Corporate Limited (https://news-traders.com).

Le segnalazioni di Fma (Austria). AGMarkets / Absolute Global Markets / Lotens Partners LTD (https://agmarkets.io);

Finanzen Kredit (www. finanzen-kredit.at).

Le segnalazioni di Cssf (Lussemburgo). Terra-Finance Ltd con sede dichiarata in Lussemburgo. La società è stata oggetto di delibera n. 21290 del 4 marzo 2020 e successivamente la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. "Consob Informa" n. 9/2020).

La Fma (Nuova Zelanda) segnala Karatbars International GmbH, Karatbit Foundation and associated companies (https://www.karatbars.com); mentre, dal Quebec, Amf mette in guardia da Xoxa Bank (https://xoxa-ca.com).

Le segnalazioni di Cvm (Brasile). Grupo Start Invest / Josileno Alves Balbino (https://grupo-start-invest. negocio.site);

Iq Option Ltd (www.iqoption.com).

Le segnalazioni di Finma (Svizzera). Hussar & Co. (https://hussarco.com); Geneva Capital Group (https://www. genevacapitalgroup.com); Dash-Trader (www.dash-trader.com) con sede dichiarata a Zurigo; Altesso (www.altesso.com) con sede dichiarata a Ginevra.

La segnalata di Osc (Ontario): Pinnacle Capital (www.pinnacle.capital) con sede dichiarata a Hong Kong. Le segnalate di Cbi (Iralanda): Antonio Raphael t/a Blue Sky Investments; Stock Global (www.stockglobal.com) con sede dichiarata alle isole Marshall. Già segnalato dalla Fsma (v."Consob Informa" n. 38/2019); Fremont Capital Limited (Ireland) (www.capfremont.com).

Le segnalazioni di Cmvm (Portogallo). Private Fund Management / Graceful Numbers Europe Limited (https://www.privatefund. management/); Joseph Oliver – Mediação de Seguros, Lda (https://www.josepholivermsl. com);

Cemg Groupe (https://cemg-groupe.com) da non confondere con l’intermediario autorizzato Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A.